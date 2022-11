Poliisisoittokunnan konsertti järjestetään tänä vuonna Temppeliaukion ja Pyhän Laurin kirkoissa.

Helsingin poliisisoittokunnan perinteinen joulukonsertti järjestetään parin vuoden tauon jälkeen jälleen live-yleisön edessä.

Ensimmäinen pääkaupunkiseudulla järjestettävä konsertti on Helsingissä Temppeliaukion kirkossa ja toinen Vantaalla, Pyhän Laurin kirkossa.

Viime vuonna poliisisoittokunnan joulukonsertti järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi vain verkossa. Vuonna 2020 konsertti soitettiin ilman yleisöä ja näytettiin Alfa-tv:llä.

Poliisin lähettämän tiedotteen mukaan kirkon ovilla kuuntelijoita vastaanottavat poliisien lisäksi poliisihevoset.

Konsertin johtaa ylikapellimestari Sami Ruusuvuori. Solistina on oopperalaulaja Timo Riihonen.

Konsertissa kuullaan perinteisten joululaulujen lisäksi apulaiskapellimestari Heikki Elon uusi sävellys. Sävellys The Dance of the Northern Lights kuvaa nimensä mukaisesti revontulten tanssia.

Konsertit järjestetään 12.-13. joulukuuta kello 19.00. Konsertteihin on vapaa pääsy.