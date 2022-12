Myyrmäen postisurman tekijäksi ilmoittautunut 19-vuotias epäilty saattoi tehdä valetunnustuksen, sanoo tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä.

Vantaan Myyrmäessä tapahtuneesta postinjakajan murhasta epäilty 19-vuotias mies ilmoittautui poliisipartiolle Helsingin rautatieasemalla aiemmin tällä viikolla, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä HS:lle

Tapahtumaa voidaan pitää poikkeuksellisena: murhan kaltaisissa rikoksissa epäilty ei tavallisesti itse ilmoittaudu poliisille.

Epäilty on kertonut olleensa Myyrmäessä tekoaikaan ja murhanneensa postinjakajan, ja nyt poliisi selvittää Tyynelän mukaan seikkoja, jotka puoltavat kertomaa.

Tyynelän mukaan asiassa on otettava huomioon, että kyseessä voi olla tunnustus, joka ei pidä paikkaansa.

”Tämä asia on kiinnittänyt mediassa paljon huomiota ja siitä on kirjoitettu paljon, joten se [valetunnustus] on mahdollista”, Tyynelä sanoo.

Kuulusteluissa epäilty on vastannut osaan kysymyksistä, mutta osaan hän on jättänyt vastaamatta. Tyynelän mukaan mies ”on kertonut tapahtumasta jotain”.

Tutkinnanjohtajan mukaan yleisövihjeistä ei ole ilmennyt tietoja, jotka voitaisiin yhdistää nyt vangittuun mieheen.

Epäilty asuu HS:n tietojen perusteella nuorten tukiasunnossa Keski-Uudellamaalla. Hänellä ei ole merkittävää rikostaustaa.

Pienkerrostalo, jossa asunto sijaitsee, on suunnattu ennen kaikkea nuorille, jotka muuttavat ensimmäistä kertaa omaan asuntoon lastenkodista.

HS:n haastattelemien paikallisten mukaan talo on ollut viime vuodet hyvin rauhallinen. Aiemmin sen pihalla nähtiin välillä poliisiauto. Minkäänlaista ilkivaltaa tai muuta haittaa HS:n haastattelemat henkilöt eivät kerro talon asukkaiden naapurustossa tehneen.

ITÄ-UUDENMAAN käräjäoikeus vangitsi torstaina 19-vuotiaan miehen Myyrmäen postinjakajan murhasta epäiltynä. Vangitseminen tehtiin syytä epäillä -perusteella.

Oikeus voi vangita rikoksesta epäillyn joko todennäköisin syin epäiltynä tai syytä epäillä -perusteella. Syytä epäillä -peruste on perusteista lievempi. Se tarkoittaa, että vangitsemista tullaan käsittelemään uudelleen viimeistään viikon kuluttua. Sillä välin poliisi kerää lisää tietoa epäilyn perusteista.

Poliisi korostaa, että kyseessä on tässä vaiheessa epäily.

Teosta epäiltiin aiemmin 23-vuotiasta helsinkiläismiestä, joka kuitenkin vapautettiin tutkintavankeudesta viime viikonloppuna. Poliisin mukaan on todennäköistä, ettei miehellä ole tekemistä henkirikoksen kanssa.

Surma tapahtui Myyrmäentiellä sijaitsevan taloyhtiön pihassa aamuyöllä 17. marraskuuta.

Poliisi pyytää edelleen silminnäkijähavaintoja tummiin vaatteisiin pukeutuneesta miehestä.

Vihjeet pyydetään lähettämään osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.