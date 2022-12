Tikkurilassa sijaitsevalla kauppa­keskuksella on jyrsijä­ongelma

Kauppakeskus Tikkurin Hesburger-ravintola jouduttiin hiirihavaintojen takia sulkemaan toistaiseksi.

Vantaalla sijaitsevassa kauppakeskus Tikkurissa on jyrsijäongelma.

Pikaruokaravintola Hesburger on ollut tällä viikolla suljettuna jo toistamiseen siellä tehtyjen hiirihavaintojen takia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Vantaan Sanomat.

Kauppakeskuksessa on tällä hetkellä käytössä kaikki mahdolliset torjuntatoimenpiteet ja tilannetta seurataan aktiivisesti, kertoo Tikkurin omistajaa edustavan Mrec Investment Management oy:n kiinteistövarainhoitaja Tatu Widerholm.

Ongelmaa on hänen mukaansa ratkottu muun muassa asentamalla jyrsijäloukkuja ja ympäri vuorokauden toimivia tunnistimia. Lisäksi kiinteistön rakenteiden vapaita kulkuaukkoja on tiivistetty ja tilkitty sekä jätealueiden ja kauppakeskuksen yleistä puhtaanapitoa tehostettu.

”Tärkeintä on, että olemme tunnistaneet jyrsijöiden reittejä ja alkaneet sulkea niitä kiinteistön sisällä ja ulkona”, Widerholm kertoo.

Hänen mukaansa kauppakeskuksen parkkihallissa jätepuristimien ympäristössä on ollut merkkejä jyrsijöistä, mutta varmaa tietoa ei ole, mistä ongelma on saanut alkunsa. Tikkurilassa jyrsijäkantaa on muutenkin, hän kertoo.

”Epäilemme, että ongelma saattaa alun perin olla lähtöisin Vehkapolun laajamittaisista maa- ja rakennustöistä. On aika tyypillistä, että myllerrys saa jyrsijät liikkeelle.”

Toistaiseksi ei vaikuta siltä, että jyrsijäongelma olisi levinnyt Hesburgerin lisäksi muihin Tikkurin ravintoloihin.

Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen terveysinsinööri Virve Hyyryläinen oli maanantaina mukana tekemässä tarkastusta koko kauppakeskuksen tiloihin. Muissa ravintoloissa ei hänen mukaansa havaittu jyrsijöitä tai niiden jälkiä.

”Hesburgerin jyrsijäongelma oli jo etukäteen tiedossa, ja sen torjunta on parhaillaan käytössä”, Hyyryläinen kertoo.

Hän ei osaa tarkemmin arvioida, paljonko jyrsijöitä ravintolan tiloissa on ollut, mutta hänen mukaansa siellä on tehty havaintoja sekä hiiristä että rotista.

Hyyryläisen mukaan tilanteen seuraamista jatketaan todennäköisesti sitä mukaa, kun rakenteiden korjaukset ja jyrsijöiden torjunta etenevät. Jatkotarkastuksesta ei ole toistaiseksi sovittu.

”Toki tarvittaessa tehdään uusi tarkastus, jos ilmenee, että muualla on vastaavaa ongelmaa.”

Tämänhetkisen arvion mukaan Tikkurin torjuntatyöt ja korjaukset saadaan Widerholmin mukaan tehtyä jouluaattoon mennessä ja niiden onnistuminen saadaan varmistettua joulunpyhien aikana.

Tarkempaa arviota kiinni olevan Hesburgerin avautumisesta hän ei kuitenkaan osaa vielä antaa.

”Joka tapauksessa teemme kaikki mahdolliset korjaustoimenpiteet saadaksemme ongelmat ratkaistua ja turvallisuuden taattua.”