Vuodenvaihde aktivoi ihmisiä kuntosalille niin liikuntaetujen kuin uudenvuodenlupausten vuoksi. Noin kolmasosa jättää uuden harrastuksen jo helmikuussa.

Kuntosalit täyttyvät tammikuussa jälleen uudenvuodenlupauksiaan toteuttavista liikuntaharrastuksen aloittajista. Powerfit Vantaan kuntosaliyrittäjä Jarkko Mihailov tietää kuitenkin, että taustalla on muitakin syitä.

Ostettujen jäsenyyksien määrä kääntyy nousuun nimittäin jo aivan vuoden lopussa.

”Monet saavat työnantajaltaan liikuntaetuja. Ilmiö näkyy jo vuoden viimeisinä päivänä, kun ihmiset käyttävät niitä vanhenevia etuja käyttöön. Vuoden vaihtuessa ihmiset saavat työnantajalta uusia etuja niin niitäkin taas kiikutetaan sinne kuntosalille”, Mihailov selittää.

Samoilla linjoilla on Vantaan liikuntakeskus Vidan yrittäjä Auri Näres.

”Vuoden lopussa tuli hyvin merkittävä määrä asiakkaita kysymään, voiko etuja vielä käyttää”, Näres kertoo.

Yhdeksän vuotta Powerfit Vantaa -salia pyörittänyt Mihailov veikkaa varovaisesti, että vuoden 2023 alusta voisi tulla erityisen vilkas.

”Olemme siinä tilanteessa koronan jälkeen, että on ensimmäinen normaali tammikuu pariin kolmeen vuoteen. Nyt ollaan vielä aika heikoilla tiedoilla liikkeellä, mutta jos koronaa edeltävään aikaan on luottaminen, niin salin oven pitäisi alkaa käymään kohta”, hän kertoo.

Liikuntakeskus Vidalla on huomattu, että kävijämäärien jakaantuminen on muuttunut koronaa edeltävistä ajoista. Treenaajat ovat löytäneet tiensä jumppiin jo välipäivinä ja vuodenvaihde on ollut hieman aiempaa hiljaisempi.

”Ennen joulua ryhmäliikunnat ja salipuoli hiljenevät ja nyt kävijämäärät nousevat jo heti joulun jälkeen. Ensimmäinen piikki on selkeästi aikaistunut ja toista odotetaan loppiaisen jälkeen”, Näres arvioi.

Kuun toinen päivä oli jo Powerfit Vantaalla vilkkaampi kuin normaalisti. Kyseessä on tosin enemmän aktiiviharrastajien, kuten kilpaurheilijoiden suosima sali, joten kävijämäärät ovat Mihailovin arvion mukaan tasaisempia vuoden ympäri.

”30–40 prosenttia kävijöistämme on kuitenkin ihan perusliikkujia. Kymmenisen päivän kuluttua ollaan viisaampia ja usko on kova”, hän sanoo.

Liikuntakeskus Vida on toiminut Vantaan Korsossa jo kymmenen vuotta.

Tammikuun kävijäpiikillä on myös kääntöpuoli.

”Se on vanha vitsaus, että on tammikuun aloittajat ja helmikuun lopettajat. Osa tippuu aina kyydistä. En ole tilastoja katsonut, mutta sadasta tammikuussa aloittaneesta jatkaa helmikuussa ehkä noin 70”, Mihailov arvioi.

Liikuntakeskus Vidan Näres arvioi hämmästyttävän samanlaisen luvun: myös hänen mukaansa noin 30 prosenttia lopettaa tammikuun jälkeen.

”Nyt tietenkin puhutaan aktiivisesta kortin lopettamisesta. Monella treenaaminen voi hiipua ja kortti jää silti voimaan vaikka kesään asti”, Näres selventää.

”Aktiiviset lopettajat” aloittavat Näreksen mukaan usein liian rajusti.

”He käyvät kahdeksan kertaa viikossa salilla tammikuussa ja toteavat helmikuussa olevansa ylikunnossa ja poikki. Se syö sitä motivaatiota ja ehkä noin 10-15 prosenttia lopettaa vielä pitkin kevättä.

Saliharrastus kannattaa sekä Mihailovin että Näreksen mielestä aloittaa rauhallisesti.

”Siinä on mahdollista noudattaa tällaista nousujohteisuutta. Ei aloitella niin rajusti, ettei enää helmikuussa kiinnosta, kun maistuu puulle”, Mihailov tiivistää.

Moni asiakas saapuu Näreksen mukaan tammikuussa ilmoittamaan, että he aikovat aloittaa viisi jumppaa ja kuusi salikäyntiä viikossa, vaikka liikuntaa ei olisi harrastettu vuosikymmeniin.

”Ihmiset tuntuvat ajattelevan, että kerralla täytyy liikkua paljon, eikä vähemmästä ole mitään hyötyä. Se ei pidä paikkaansa”, Näres kertoo.