Mehmet Özkan on luonut lounasravintolastaan Tiktok-ilmiön. Miehen välitön olemus tuo Myyrmäkeen väkeä jopa satojen kilometrien päästä.

Aiemmin televisiouraakin tehnyt Mehmet ”Memo” Özkan on nykyisin Tiktok-tähti.

Ravintola Sapuscan yrittäjä Mehmet ”Memo” Özkan antaa jämäkän kädenpuristuksen ja hätkähtää.

”Kylmä käsi, mutta onko lämmin sydän?” hän kysyy toimittajalta nauraen.

Ainakin Özkanin itsensä olemus hohkaa lämpöä, vaikka ulkona räntäsade koettelee. Jopa Sapuscan kirkkaanvihreät teippaukset erottuvat edukseen Myyrmannin ympäristön harmaasta talokannasta.

Özkan kaataa kahvimaidot linjastolla asioivan vanhemman rouvan puolesta ja tarjoaa tälle jopa alennusta.

Hän selvästi tietää tarkasti, miten kanta-asiakkaita miellytetään. Eläkeläiset muodostavat Özkanin mukaan yhä suurimman osan ravintolan asiakaskunnasta.

Samaan aikaan Sapusca on noussut räjähdysmäiseksi Tiktok-sensaatioksi.

Sillä on yli 80 tuhatta seuraajaa videopalvelussa, mikä on suomalaisittain todella paljon. Tiktokissa käyttäjäkunta on tyypillisesti hyvin nuorta.

Tiktokin kautta myyrmäkeläiseen ravintolaan löytääkin yllättäviä asiakasryhmiä. Useita eri ikäisiä asiakkaita saapuu eri puolilta Suomea päivittäin – joskus hyvinkin kaukaa. Esimerkiksi syyskuussa julkaistussa videossa kaksi nuorta oli saapunut noutopöydän antimille Jyväskylästä asti.

”Ehkä jotkut ovat menossa kylpylään tai risteilylle, mutta silti he haluavat tulla tänne ensin. Jos menen vaikka Perniöön, haluan sitten tietysti käydä Perniön Kebabissa, joka on Tiktokista tuttu”, Özkan sanoo.

Eläkeläiset suosivat Sapuscan lounaita Özkanin mukaan luultavasti siksi, koska kaupasta ei samaan hintaan yhtä monipuolista ruokaa.

Özkan keksi perustaa yritykselleen Tiktok-tilin huomattuaan eri ravintoloitsijoiden alkaneen mainostaa toimintaansa Tiktokissa.

”Jos he tekevät videoita ja ravintolalla menee hyvin, miksi en itsekin voisi kokeilla?”

Sapuscan ensimmäisellä Tiktok-videolla ravintolan jauhelihapihvit esiteltiin Suomen parhaina. Videon kommenteissa syttyi kinastelua, ja yhtäkkiä klippi olikin saanut jo satatuhatta näyttökertaa. Luonnollisesti ihmisten oli pakko tulla testaamaan, olivatko pihvit väitteen veroiset.

Erityisen hyvin sovelluksessa menestyy osallistumalla erilaisiin trendeihin. Siispä Sapuscan Tiktok-tilillä näkee, kun Özkan maistelee ja esittelee kunkin päivän lounastarjontaa. Välillä hän tanssii ja hassuttelee suosittujen ääniraitojen tahtiin.

Özkanin tavoitteena on saada hänen seuraajansa nauramaan.

Keittiön henkilökunta auttaa Özkania Tiktok-videoiden kuvaamisessa.

Ravintola Sapuscassa vierailee toistuvasti eräs kanta-asiakas, joka on saanut netissä lempinimen ”Leikemies”, sillä hänen buffetsuosikkinsa ovat nimenomaan leikkeet.

Özkan kuvailee Leikemiestä ”ihanan näköiseksi ja sydämelliseksi”, ja uskoi Tiktok-yleisön ajattelevan samoin. Yhtenä päivänä Özkan kysyi häneltä, tehtäisiinkö yhteisvideo.

”Huomasin, että lapset tykkäävät hänestä hirveästi. Monen mielestä hän on kuin Putous-hahmo!” Özkan nauraa.

Myös Özkan itse on tavallaan kuin sketsihahmo, Myyrmäen oma showmies. Hokema ”ei maha mittää” toistuu lukuisissa videoissa. Kommentit täyttyvät sydämistä ja nauravista hymiöistä. Asiakkaat haluavat ottaa hänen kanssaan yhteiskuvia, ja siihen löytyy aina aikaa.

Kiire iskee kuitenkin kesken haastattelun.

Tähän aikaan päivän ruokalista pitää saada ladatuksi Tiktokiin. Özkan kiiruhtaa kohti linjastoa. Keittiömestari Neziha Andi kuvaa, kun Özkan lappaa lautaselle muun muassa ”Memon perinteistä muusia” ja ”taivaallisen hyvää lohta”.

Kameran edessä oleminen on hänelle tuttua jo entuudestaan. Özkanin voi muistaa 2000-luvun alussa esitetystä talk show -ohjelmasta Hyppönen–Enbuske Experience, jota hän oli pienessä roolissa säestämässä.

”Ehkä täällä on joku taiteilija salaa, edelleen”, Özkan pohtii taputtaen samalla rintaansa.

Torstaina Sapuscassa oli tarjolla muun muassa grillattua lohta. Se on nyt monen mieleen, sillä kala on kaupassa niin kallista.

Sapuscan listalla kiertää perinteisiä suomalaisia kotiruokia. Turkista Suomeen 1990-luvulla muuttanut Özkan luettelee omiksi suosikeikseen läskisoosin, jauhemaksapihvit ja hernekeiton. Samanlaista hernekeittoa ei hänen mukaansa tehdä missään muualla kuin Suomessa.

Hän vakavoituu hetkeksi puhuessaan siitä, että Sapusca toimittaa ruokaa nykyisin myös hoivakoteihin ja lastenkoteihin.

”Sinne halutaan kunnon kotiruokaa, ja meillä tehdään kunnon kotiruokaa.”

Ravintolatoiminnallaan Özkan haluaa myös tehdä hyvää.

Kerran Özkan päätti tehdä videon yli jääneestä pyttipannusatsista. Pyttipannua ei voi tarjota enää seuraavana päivänä, joten Özkan päätti laittaa loput siitä kiertoon. Se meni tarpeeseen.

Niinpä hän joinakin iltapäivinä seisoo edelleen ravintolan edessä ja jakaa ruokaa ilmaiseksi.

”Sen pitää tietysti olla tänään tehtyä ja syömäkelpoista. Onhan se parempi vaihtoehto lahjoittaa ruoat, kuin että heittäisimme ne bioroskikseen ja ihmiset kaivaisivat ne sieltä.”

Sapuscan Tiktokista löytyy koskettava video, jossa Leikemies ojentaa Özkanille 50 euron setelin, jolla hän haluaa tarjota ruokaa vähävaraisille.

Özkan päättää itsekin lahjoittaa ruoka-annoksia samalla summalla. Kaksikko jakaa ravintolan edessä pakattuja annoksia kampelaa ja pyttipannua. Myyrmäkeläiset ovat kiitollisia.

Eleestä ovat liikuttuneita tietysti myös Tiktokin kymmenet tuhannet katsojat.

Herkkusienirisotto on yksi tänään tarjolla olevista ruokalajeista. Risottoa ei pysty jatkojalostamaan, joten Özkan voisi hyvin jakaa sitä eteenpäin.

Ehkä siitäkin tietää pian koko Tiktok-Suomi.