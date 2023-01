Erikoinen intialaistyylinen herkku on saanut vantaalaisen kotileipomon asiakkaat innostumaan.

Raka Kumar taittelee samosaa, jonka perustäytteenä on peruna ja aromaattiset mausteet.

”Kaikki kysyvät, että mikä tuo samosa oikein on”, kertoo Raka’s kotileipomon yrittäjä Anssi Karttunen.

Leivoinnaisesta on tullut yllättävä paikallinen hitti, jota ei ole hetkeen ollut tarjolla.

Nyt yritys ilmoittaa Facebookissa, että myymälässä on jälleen tarjolla samosaa, joka perään on kyselty. Päivityksestä on heti havaittavissa riemastusta.

Asiakkaita kiinnostava nyytti on friteerattu leivonnainen, jonka perustäytteenä on perunasta ja 12 intialaisesta mausteesta tehty seos. Tuotetta myydään myös kana- ja kukkakaalitäytteellä.

Vaikka leivonnaista saa kyllä nepalilaisista ravintoloista, kukaan ei tee sitä juuri tällaisena.

”Vaimoni on Länsi-Bengalista kotoisin, ja tämä samosa on nimenomaan siltä alueelta”, Karttunen selittää.

Tavallisesti samosaan tulee chiliä, mutta Raka’sin samosa saa makunsa aromaattisista mausteista.

”Pyrimme tekemään tuotteesta suomalaiseen makupalettiin sopivamman”, Karttunen kertoo.

Karjalanpiirakka muodostaa yhä valtaosan leipomon myynnistä. Samosa on valikoiman toiseksi suosituin tuote. Karttunen ei ole yllättynyt hyväksi kokemansa leivonnaisen menekistä.

”On silti positiivinen juttu, että se on mennyt suomalaisillekin kaupaksi!”

Kotileipomo sijaitsee Hakunilan ostoskeskuksella.