Pluto-kissan katsotuin video on kerännyt uskomattomat 3,8 miljoonaa katselukertaa videopalvelu Tiktokissa.

Vantaalaisesta Pluto-kissasta on tullut tänä talvena Tiktok-ilmiö.

Some-katilla on jo yli 13 000 seuraajaa ja lähes miljoona tykkäystä videopalvessa, vaikka videoita on vasta kuusi.

Syy suosioon on oikeastaan yhdessä videossa. Pluton katsotuin video on kerännyt uskomattomat 3,8 miljoonaa katselukertaa. Se on millä tahansa mittareilla kova luku.

Hittivideon resepti on yksinkertainen: videolla kuvia kissasta bussissa ja Cats on Mars -taustamusiikki.

Videolla on tykkäyksiäkin lähes 800 000.

Pluto-kissan omistaja on vantaalainen Kristiina Jönkkäri.

Vantaalainen Jönkkäri ja Pluto-kissa matkustavat bussissa säännöllisesti. Kissan näkeminen yleensä hälyisässä ja arkisessa ympäristössä on monelle matkustajallekin päivän piristys.

Jönkkäri kertoo, että kissa mielii usein kanssamatkustajien syliin. Usein se myös sopii muille kulkijoille.

”Pluto on aika persoona, todella rohkea ja kohtelias kissa”, Jönkkäri kuvailee.

Millainen on hittivideon päätähti? Annetaan omistaja Jönkkärin kertoa.

Jo pentuna Pluto oli selvästi sosiaalinen tapaus, Jönkkäri aloittaa. Sellainen, joka tuli uusien ihmisten luo sekunneissa ja piti kynnet piilossa.

Sekaroituisessa kissassa on paljon sosiaalisuudestaan ja säyseydestään tunnettua Skotlannin suorakorvaa.

Pluto on viime kesän pentuja, eli vielä nuori ja valmis oppimaan. Jönkkäri sai idean viedä kissan tutustumaan ulkomaailmaan. Ensin vain apostolinkyydillä.

Ensin retket kohdistuivat aivan Tikkurilassa sijaitsevan kodin lähiympäristöön, mutta vähitellen reviiri laajeni.

Lopulta Jönkkäri koitti ottaa kissan bussiin mennessään esimerkiksi ystävien luo.

Ensimmäinen matka ei tosin sujunut suunnitellusti. Pluto oli selvästi näreissään, mourusi ja yritti päästä pois kantokopasta.

”Ihan ymmärrettäväähän se on, eihän sellaisessa pienessä kopassa näe mitään”, Jönkkäri sanoo.

Kun koppa vaihdettiin valjaisiin ja hihnaan, vaimeni ääni mourukellossa.

Pluto ottaa bussissa rennosti.

Hiljalleen Pluto muuttui kissarakkaiden bussimatkustajien unelmaseuraksi. Se istuu Jönkkärin tai hänen poikaystävänsä sylissä, katselee rauhassa ympärilleen tai makoilee itsekseen penkillä.

Välillä matka käy Plutolle hieman tylsäksi. Silloin se lähtee kiertämään bussia ja tutkimaan kanssamatkustajia. Syliinkin se yrittää päästä, jolloin Jönkkäri kysyy Pluton puolesta lupaa.

Mutta lähestyvät tuntemattomat Plutoa itsekin.

Jönkkäri on saanut kuulla tarinoita etenkin monen vanhemman kanssamatkustajan omista kissoista. Ja jos bussissa on ollut itkevä lapsi, on itkun syy unohtunut Pluton ollessa paikalla.

Mutta miten hittivideo sai alkunsa?

Eräänä päivänä Jönkkäri keksi ladata kuvakollaasin Pluton bussireissusta Tiktokiin. Ilman suurempia odotuksia, ihan vain jakaakseen hauskan jutun.

Sitten alkoi tapahtua.

”Muutaman tunnin päästä katsoin, niin siellä oli jo kaksikymmentätuhatta näyttökertaa.”

Nyt videota on tosiaan katsottu jo lähes neljä miljoonaa kertaa.

Plutoa julkisuus ei ole Jönkkärin mukaan muuttanut. Kissa matkustaa yhä säännöllisesti ihan tavan tallaajien keskuudessa, Tiktok-suosiosta välittämättä.