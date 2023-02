”Tuntuu jännittävältä ja mukavalta”, iloinen aktiivimummo kertoo. Seurana Oy:n tunnustus jaettiin nyt neljännen kerran.

Vuoden mummu 2023 Aino Parkkonen on aktiivinen harrastaja.

Bocciaa, tuolijumppaa, kuoroa, eläkeläisjärjestöjen kerhotoimintaa. Siinä ote ”vuoden mummuksi” valitun Aino Parkkosen viikko-ohjelmasta. Tänään aktiivimummon bocciatreenit jäivät väliin, sillä päivä on täynnä haastatteluja. Yllättäen saatu palkinto tuntui eläkeläisestä mukavalta.

”Voi mikä yllätys tämä onkaan, en meinannut uskoa!” Parkkonen kiitteli kuultuaan voitosta.

Vanhusseurapalveluyritys Seurana Oy jakoi palkinnon nyt neljännen kerran. Vuoden mummu tai vuoden pappa -tunnustus julkistetaan joka vuosi 13.2. Sulon päivänä tietystä syystä.

”Perustin Seuranan oman isoisäni Sulon takia, sillä hän tarvitsi seuraa. Myös palkinto jaetaan hänen kunniakseen”, Seurana Oy:n toimitusjohtaja Mirka Saarinen kertoo.

Tänä vuonna kilpailu keräsi 109 osallistujaa. Finalisteja oli seitsemän ja kaksi heistä oli vantaalaisia.

Lue lisää: Nämä kaksi vantaalaista ovat ehdolla Vuoden mummuksi

Seuranasta kerrotaan, että yleensä kilpailuun osallistujan ilmoittaa lapsi tai lapsenlapsi. Parkkosen kilpailuun ilmoitti tytär Sari Niemi. Hän koki heti, että oma äiti olisi kaikin puolin sopiva ehdokas. Niemen mukaan äiti on iloinen, ahkera ja innokas tarttumaan uusiin asioihin. Ja paras äiti lapsilleen, lapsenlapsilleen ja lapsenlapsenlapsilleen.

Palkinnon saajan valitsi kolmihenkinen raati, johon kuului Seuranan Mirka Saarisen lisäksi laulaja Eino Grön ja bloggaaja Maiju Hannolin. Raati perusteli voittajan valintaa näin:

”Hakemuksesta välittyi heti kuva, että Aino on iloinen, rakastava mummu, joka saa harmaankin päivän aurinkoiseksi. Aktiivinen, uutta oppiva ja elämästä innostuva elämänote tarttui jo tekstistä. Me jokainen pyrimme vanhuuteen, missä saa nauttia sosiaalisista hetkistä, uuden oppimisesta, itselle rakkaista asioista ja Ainossa nämä kaikki osuivat yhteen. Aino on tehnyt upean elämänuran vaativassa työssä, yrittäjä-torikauppiaana ja edelleen jaksaa käydä kiireapuna myymässä. Hänen positiivisuutensa tarttuu!”

Kilpailuraatiin kuului Seurana Oy:n toimitusjohtaja Mirka Saarinen (kesk.), laulaja Eino Grön ja selfien ottanut bloggaaja Maiju Hannolin.

Saarinen lisää voittajan perusteisiin vielä sen, kuinka hienosti Parkkonen on selvinnyt rankasta elämästään.

”Aino jäi leskeksi jo 32-vuotiaana, mutta ei jäänyt suremaan kohtaloaan. Hän teki pitkän työuran ja on edelleen aktiivisesti mukana monessa. Aino on esimerkki suomalaisen naisen sisusta.”

Palkinnoksi vuoden mummulle annettiin kukkakimpun ja diplomin lisäksi kolmen kuukauden säännölliset vanhusseuratapaamiset. Tosin aktiivisesti harrastava Parkkonen ei ainakaan perinteistä seurapalvelua tarvitse.

”Katsotaan mitä keksitään Ainon kanssa. Ehkä alamme käydä karaokessa hänen kanssaan”, Saarinen sanoo.

Seurana Oy on valtakunnallisesti toimiva vanhusseurapalveluyritys. 150 paikkakunnalla toimiva yritys työllistää 350 eläkeläistä vanhusten ystäviksi. Toimitusjohtaja Saarisen mukaan vuoden mummu tai vuoden pappa -tunnustuksen tarkoituksena on lisätä vanhusten arvostusta ja positiivisuutta vanhustyössä.

”Seuranan missiona on onnellinen vanhuus. Kuulemme joka päivä ihania tarinoita, joita haluamme nostaa esiin”, Saarinen sanoo.