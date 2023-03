Poliisi on tutkinut vantaalaisliikkeen varastoa jo puolitoista kuukautta. Varastettuja esineitä on tunnistettu ja palautettu omistajille jo 300.

Itä-Uudenmaan poliisi on edistynyt Rekolan kirpputori -tapauksen tutkinnassa. Kahta liikkeenharjoittajaa epäillään laajamittaisesta varastetun tavaran ostamisesta ja myymisestä.

Poliisi on tutkinut vantaalaisen liikkeen varastoa jo noin puolentoista kuukauden ajan ja kyennyt tunnistamaan noin 300 esinettä varastetuiksi. Tavarat on palautettu omistajilleen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Vantaan Sanomat.

”Toistaiseksi löydetyn tavaran arvo on noin 100 000 euroa, mutta työ on kesken. Maaliskuu on vielä varattu tutkimuksille”, kertoo rikoskomisario Rauno Jämsä.

Haasteita poliisille koituu liikkeen varaston koosta, joka on noin 800 neliömetriä. Jämsän mukaan paikka on kaiken lisäksi ahdettu niin täyteen tavaraa, että siellä on hankalaa liikkua.

”En ole 30 vuoden urani aikana tällaiseen törmännyt, eikä ole myöskään kollegani, joka on tutkinut useita vastaavia tapauksia.”

Rikoskomisarion mukaan liikkeen nimi Rekolan kirpputori on harhaanjohtava, sillä kyse on todellisuudessa osto- ja myyntiliikkeestä.

Rikoksesta epäillyt ovat itse ostaneet tavarat ja myyneet ne eteenpäin.

”On vaikea vielä sanoa, kuinka tietoista varastetun tavaran myyminen on ollut. He eivät ole pitäneet kirjaa tekemisistään eivätkä ole kysyneet tavaroiden alkuperää”, Jämsä sanoo.

”Heille on riittänyt, että ovat saaneet myymistään tavaroista muutaman kympin voiton.”

Itä-Uudenmaan poliisi löysi paikalle Rekolan kirpputorille tammikuussa. Poliisi etsi rakennusliikkeiltä vietyä esineitä ja kävi myös tarkistamassa, oliko niitä päätynyt myös rekolalaisliikkeeseen.

Tuolloin selvisi, että varastossa oli paljon varastettua tavaraa.

Tapausta tutkitaan nimikkeellä ammattimainen kätkemisrikos.

