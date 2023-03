Nainen putosi seitsemännestä kerroksesta ensimmäisen kerroksen asunnon patiota reunustavan kaiteen päälle.

NaiSEN kuolemaan johtanut putoaminen parvekkeelta Tikkurilassa on herättänyt kysymyksiä muun muassa taloyhtiössä.

Nainen putosi seitsemännen kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa viime viikon torstain vastaisena yönä noin kello 2. Poliisi epäilee putoamisen liittyvän parvekelasin rikkoontumiseen.

HS:n tietojen mukaan nainen oli syntynyt vuonna 2000. Poliisi on aiemmin kertonut, ettei epäile tapauksessa rikosta.

Taloyhtiön parvekkeille on määrätty käyttökielto.

Vastaavanlaisia kaiderakenteita on muissakin rakennushankkeissa, kertoo tarkastusinsinööri Taneli Turunen Vantaan kaupungin rakennusvalvonnasta.

”Rakennushankkeessa on ollut tavanomaiset tarkastusmenettelyt. Valvonnalle on loppukatselmuksen yhteydessä esitetty tarkastusasiakirjan yhteenveto. Yksityiskohtaiset tarkastusasiakirjat ovat rakennuttajaorganisaation hallinnassa”, Turunen kertoo sähköpostitse.

Rakennusvalvonta on Turusen mukaan edellyttänyt taloyhtiöltä selvitystä tilanteesta.

Tapaus on poliisin, Onnettomuustutkintakeskuksen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvitettävänä. Parvekkeiden käyttökielto on Turusen mukaan voimassa siihen saakka, kunnes tapaus on selvitetty.

Nainen putosi seitsemännestä kerroksesta ensimmäisen kerroksen asunnon patiota reunustavan kaiteen päälle, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Carlson puhelimitse.

”Se on puukaide, joka tietysti rikkoontui. Parvekelasit putosivat saman pohjakerroksen asunnon patiolle”, Carlson sanoo.

Carlsonin mukaan onnettomuuden uhri ei ollut aiheuttanut häiriöitä talossa asuessaan. Ilmoitusta minkäänlaisista häiriöistä ei ollut tehty myöskään tapahtumayönä.

”Tämä tekee tilanteesta taloyhtiöllekin hankalan. Kun ei epäillä rikosta eikä ole ollut häiriökäyttäytymistä, onnettomuus herättää kysymyksiä. Miten on mahdollista, että ihminen on voinut pudota lasin läpi?” Carlson sanoo.

”Ihmiset ovat hämmentyneitä. Tämä on uusi taloyhtiö, parvekkeet ovat uusia, vuositarkastuksessa ei ollut mitään huomautettavaa, kaiken pitäisi olla tikissä . . . Kun tietoa ei ole, arvailut lähtevät liikkeelle.”

Carlson toivoo, että viranomaiset selvittäisivät putoamisen syyn pian. Asukkaat ovat huolissaan.

”Minkälaista voimaa on tarvittu, että lasi hajoaa? Ihmiset ovat surullisia ja huolissaan. Tässä asuu kaikenlaista väkeä, muun muassa lapsiperheitä.”

” Rakennusvalvonta on edellyttänyt taloyhtiöltä selvitystä tilanteesta.

Onnettomuustalo sijaitsee Tikkurilassa osoitteessa Unikkotie 11. Kerrostalo on valmistunut syksyllä 2020, ja taloyhtiössä on 205 asuntoa. Talon on rakentanut rakennusliike Lapti oy.

Kohde on suunniteltu ja rakennettu rakennusmääräysten mukaisesti, ja kohteessa käytetty kaideratkaisu on yleinen. Siinä parvekkeiden laminoidut kaidelasit kiinnittyvät tehdasvalmisteisten vaakasuuntaisten alumiinirakenteiden väliin, aluejohtaja Matti Leimi rakennusliike Laptista kertoo HS:lle sähköpostitse.

Leimin mukaan kaiderakenteiden lujuus ja kuormitus on suunniteltu parveke- ja terassilasituksia koskevia rakennusohjeita ja -määräyksiä noudattaen. Hänen tiedossaan ei ole, että vastaavien parvekelasien kanssa olisi ilmennyt aiemmin ongelmia.

”Kohteessa käytössä oleva kaideratkaisu on yleisesti käytössä. Meidän tiedoissamme ei ole mitään ongelmia käytetyn ratkaisun osalta”, Leimi sanoo sähköpostitse.

Niin kauan kuin tutkimukset ovat kesken, Leimi ei ota kantaa lasin hajoamisen ja putoamisen syihin. Hän ei halua spekuloida sille, voisiko asukas omalla toiminnallaan aiheuttaa parvekelasin rikkoutumisen.

”On aina surullista, kun tapahtuu kuolemaan johtava onnettomuus, mutta emme lähde spekuloimaan tapahtunutta. Viranomaiset selvittävät onnettomuuden syyt ja taloyhtiön valitsema ulkopuolinen asiantuntija parvekekaiteiden turvallisuuden”, Leimi sanoo.

”Annamme taloyhtiölle, viranomaisille ja asiantuntijoille kaiken heidän tarvitsemansa avun. On kaikkien edun mukaista, että onnettomuuden syyt ja parvekekaiteiden turvallisuus tarkastetaan.”