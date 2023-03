”Kirppiksen ala­kerrassa on tosi isot kellari­tilat” – Paikalliset ihmettelivät varastetun tavaran pesää jo aiemmin

Rekolan kirpputori -nimisestä liikkeestä löytyi tammikuussa valtava määrä varastettua tavaraa. Paikallisia kummastuttaa, miten yritys saattoi toimia niin pitkään ilman, että asiaan puututtiin.

Rekolan alueen asukkaat ovat antaneet toistuvasti palautetta Vantaan kaupungille kirpputorin epäsiististä julkisivusta. Myös poliisille on viestitetty epämääräisestä toiminnasta.

Vantaan Rekolassa paljastui tammikuussa tapaus, jossa kirpputorina esiintyneestä liikkeestä löytyi sadantuhannen euron edestä varastettua tavaraa. Kahta liikkeenharjoittajaa epäillään poikkeuksellisen laajasta varastetun tavaran myymisestä.

Poliisille asia tuli yllätyksenä, mutta paikallisille ei. Alueella asuvat ihmiset olivat jo pidemmän aikaa kiinnittäneet huomiota Rekolan kirpputori nimellä toimivan osto- ja myyntiliikkeen toimintaan.

Paikallisten asukkaiden huolen vuoksi Rekola-Asolan omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Paula Haapasola lähetti asiasta viestin poliisin vinkkipostiin jo viime elokuussa. Viestissä hän kertoi muun muassa näin:

”Yksi asukkaista kertoi, että hän näkee usein, kun asemalta päin tulevat henkilöt kanniskelevat akkuporakonesalkkuja, tietokonenäyttöjä jne. kävellessään kirppikselle päin. Kuulin hiljattain, että kyseisen kirppiksen alakerrassa on tosi isot kellaritilat. Olisikohan se hyvä paikka säilyttää mahdollisesti varastettua tavaraa ja kenties tuunata niitä myytäväksi eteenpäin. Toivon, että tämän Rekolan kirppiksen toimintaa vähän selvitettäisiin.”

Haapasola kertoo, että muilta kyläläisiltä hän oli kuullut, että aamuisin laitapuolen kulkijat odottivat liikkeen ulkopuolella sen aukeamista polkupyörien tai muiden kantamusten kanssa.

”Näin itse, kuinka pihalle tuli narkkarin näköinen mieshenkilö hienon polkupyörän kanssa, ja kesti noin kaksi sekuntia, että kirpparinpitäjä ja myyjä polkupyörineen katosivat liikkeeseen sisälle.”

Haapasola kertoo, että kirpputorin toiminta muuttui, kun omistaja vaihtui muutama vuosi sitten. Pihalle alkoi kertyä tavararöykkiöitä ja sisätilat olivat niin täynnä tavaraa, että siellä ei mahtunut kulkemaan.

Jo kaksi vuotta sitten alueen asukkaat lähettivät paikan törkyisyydestä useita palautteita Vantaan kaupungille. Myös poliisiin otti vuosien aikana yhteyttä useampi ihminen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Rauno Jämsä ei ole ollut vinkeistä tietoinen.

”Poliisille ei ole minun tietojeni mukaan tullut mitään vinkkejä aiemmin”, Jämsä vastaa kysymykseen siitä, miksi Rekolan kirpputorin toimintaan ei ole puututtu aiemmin.

Kun Jämsä kuulee, että asiasta on jätetty poliisille vinkkejä, hän arvelee, että asia on jäänyt kiireessä tärkeämpien asioiden jalkoihin. Poliisin resurssit kun ovat rajalliset.

”Jatkuvasti tapahtuu ykkösprioriteetin asioita ja rikostutkinnassa asioita joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen.”

Tutkinta käynnistyi vasta tämän vuoden tammikuussa, kun Itä-Uudenmaan poliisi meni Rekolan kirpputorille etsimään tiettyjä varastettuja tavaroita. Samalla he huomasivat, että liikkeessä oli kaupan paljon muutakin varastettua tavaraa, kuten polkupyöriä ja työkoneita.

Rauno Jämsä on painottanut mediassa tapauksen poikkeuksellisuutta. Maaliskuun alussa hän kommentoi HS:lle näin:

”En ole 30 vuoden urani aikana tällaiseen törmännyt, eikä ole myöskään kollegani, joka on tutkinut useita vastaavia tapauksia.”

Poliisi eristi ja sulki kirpputorin tammikuussa. Poliisi toivoo, että vappuun mennessä kaikki tavarat on käyty läpi.

HS ei tavoittanut Vantaan kaupungin valvontatarkastajaa kommentoimaan sitä, miten asukkaiden lähettämään palautteeseen reagoitiin.

Rekola-Asolan omakotiyhdistyksen aiemman tiedottajan Nina Lampisen tiedossa ei ole, että palaute olisi johtanut toimenpiteisiin.

”Meno jatkui täysin samanlaisena. Jos siellä on joku käynyt, niin todella salaisesti se on tapahtunut, kun mitään muutosta ei ole tullut.”

Lampinen oli yksi niistä, jotka lähettivät yrityksestä palautetta kaupungille. Hän toivoisi, että vastaavissa tapauksissa sekä kaupunki että poliisi puuttuisivat asioihin ripeämmin.

Kirpputorin pitäjä on ollut liiketilassa vuokralaisena, rakennuksen omistaa neljä rekolalaista. Heitä ei epäillä rikoksista.

Liikkeenharjoittajan toiminta ei ollut herättänyt omistajissa ihmettelyä.

”Asia tuli yllätyksenä meille. Luimme asiasta netistä”, kertoo Jyrki Mikkola, joka on yksi omistajista.

Poliisi ei ole ollut vielä yhteydessä omistajiin, sillä he eivät ole rikoksesta epäiltyä.

”He ovat ehkä kuvitelleet, että toiminta on ollut lainmukaista. Eikä vuokranantajilla ole varsinaista seurantavelvollisuutta”, sanoo Rauno Jämsä.

Omistajat sanovat seuraavansa asian edistymistä lehtiuutisista, kuten muutkin. Tällä hetkellä vuokrasuhde on edelleen voimassa, ja he odottavat tutkinnan tuloksia.

”Täytyy muistaa, että Suomessa on syyttömyysolettama, kunnes ratkaisu tulee”, sanoo toinen omistaja Terhi Lehtinen.

Lehtinen sanoo tavanneensa ulkomaalaistaustaisen kirpputorin pitäjän, eikä olisi osannut aavistaa tämän olevan mukana rikollisessa toiminnassa.

”Hän vaikutti leppoisalta ja harmittomalta mieheltä. En tiedä, onko hän itsekään ymmärtänyt, mihin on ryhtynyt.”

Tällä hetkellä tapausta tutkitaan nimikkeellä ammattimainen kätkemisrikos. Kahta liikkeenharjoittajaa epäillään laajamittaisesta varastetun tavaran ostamisesta ja myymisestä. Jos syytetyt tuomitaan, voi heille tulla neljästä kuukaudesta kuuteen vuotta vankeutta.

”Haemme heille myös liiketoimintakieltoa”, sanoo Jämsä.

Jos näin tapahtuu, on rakennuksen omistajilla edessään uusien vuokralaisten etsintä. Se voi osoittautua hankalaksi, sillä alueelle on tulossa ensi vuonna uusi yleiskaava. Tälle tontille on siinä kaavailtu asuinkerrostaloja ja liiketilaa. Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta näyttäisi siltä, että Rekolan kirpputori jää historiaan.

”Rakennus on vanha, ja kunnostaminen vaatisi investointeja. Todennäköistä on, että tontille rakennetaan uutta”, sanoo Terhi Lehtinen.

