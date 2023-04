Vantaalaisessa Sotungin kylässä on asuttu jo kivikaudella. Yksi kylän pisimpään asutuista paikoista on siinä, missä Gunilla Härmälän Kuppis-tila on nyt.

Talon pihalla on kivi, ja kivessä on miekka.

Talon isäntä Göran Härmälä kertoi HS:n haastattelussa vuonna 2014, että miekka irtoaa kivestä, jos sotaisat tai levottomat ajat sitä vaativat. Haastattelun aikaan Vladimir Putin oli miehittänyt Krimin niemimaan ja isäntä sanoi olevansa odottavalla kannalla, irtoaako miekka kivestä.

Sillä kertaa miekka ei irronnut, mutta mitenkähän mahtaa käydä nyt, kun Putinin touhut ovat eskaloituneet täydeksi sodaksi Ukrainassa?

”Minä en noista Göranin jutuista oikein koskaan välittänyt”, hymähtää Gunilla Härmälä, 72, mutta suostuu kuvaajan pyynnöstä kokeilemaan miekkaa.

Kiinni on ja pysyy. Ei siis vielä suuren suurta hätää Sotungissa.

”Onhan se hauska tarina.”

Gunilla Härmälä kokeilee irtoaako miekka kivestä. Ei irtoa, joten syytä suurempaan huoleen ei ilmeisesti ole.

Ja tarinahan se vain on, sillä todellisuudessa Görän Härmälä kiinnitti miekan kiveen itse. Huvin vuoksi hän keksi tarinan sotaan kyllästyneestä viikinkisoturista Rolf Sottungista, joka nähtyään terapeuttiset maalaismaisemat päätti, että lopettaisi sotahommat ja jäisi alueelle maanviljelijäksi.

Tätä tarinaa hän kertoi koululaisille, jotka kävivät tilalla tutustumassa kotieläimiin. Tilalla oli muun muassa vuohia, lampaita, hevosia, lehmiä ja kanoja.

Nyt eläimet ovat poissa, niin kuin talon isäntäkin. Jäljellä on vain Kuppiksen emäntä Gunilla Härmälä sekä kissa ja kaksi punakorvakilpikonnaa.

”Aikansa kutakin. Minua ei harmittanut luopua eläimistä, niissä oli paljon työtä. Ratsastamista omalla hevosella kyllä kaipaan.”

Hevosilla oli aikanaan tärkeä rooli siinä, että Göran ja Gunilla menivät yhteen ja muuttivat Vantaan maaseudulle. Vuonna 1975 Maatalous- ja metsätieteellisessä opiskellut pari päätyi samalle hevosajokurssille Ypäjälle.

”Laukkasimme siellä kahdestaan ja Göran ratsasti niin kovaa, että kipinät lensivät kavioista.”

Kuppiksen vasemmanpuoleinen osa on 1700-luvun lopulta. Oikealla oleva saliosa, jossa on pikkuruutuisin ikkunoin varustettu kuisti, on rakennettu myöhemmin, todennäköisesti vuonna 1880.

Kipinöitä lensi ilmeisesti muutenkin, sillä kahden vuoden päästä ratsastusreissusta pari meni naimisiin. Molemmille oli selvää, että koti perustettaisiin jonnekin, missä voisi viljellä maata ja pitää eläimiä. Vantaalle he päätyivät vuokrapeltojen kautta.

”Göran vuokrasi viljelypeltoja Sotungista ja samalla katseli, olisiko ympäristössä taloja myytävänä.”

Silmiin osui melko huonossa kunnossa ollut Kuppis, joka oli siinä vaiheessa vielä yksityisessä omistuksessa.

”Aluksi muutimme talon vieressä olevaan pikkumökkiin. Asuimme siinä nelisen vuotta sillä aikaa, kun päärakennusta kunnostettiin”, kertoo Härmälä.

Samoihin aikoihin, kun taloa kunnostettiin, Vantaan kaupunki osti Kuppiksen.

”He kävivät katsomassa Kuppista ja sanoivat, ettei se ole kaupungille minkään arvoinen.”

Härmälät eivät maksaneet talosta mitään vuokraa.

Gunilla Härmälän kainalossa on pojan tekemä Unissakävelijä-veistos. Härmälän ystävä Miina Äkkijyrkkä kantoi sen sisään päätaloon pihan pikkumökistä, koska sen ”paikka on täällä”.

Vuosia vuokralla ollut talo oli päässyt rapistumaan pahoin. Siihen ei oltu tehty juuri mitään remontteja, taloon ei tullut juoksevaa vettä, eikä siellä ollut sisävessaa. Sellaisia ei 1700-luvun lopulla ollut tapana tehdä, ja siltä ajalta talon vanhin osa on peräisin.

Vanhassa osassa on tupa ja kamari. Uuden osan sali on rakennettu 1880-luvulla. Talon huonejako on edelleen sama kuin tuolloin, vain piian pienestä kamarista on tehty vessa ja pesuhuone.

”Ja ullakolle rakensimme tyttärelle huoneen”, kertoo Härmälä.

Gunilla Härmälä arvelee, että perheen neljälle lapselle elo pienessä talossa on ollut ”hirveää”. Mutta toisaalta, ulkona lapsilla oli tilaa juoksennella neljän hehtaarin verran. Nyt suurin osa pelloista on vuokrattu muille, mutta lasten ollessa pieniä perheen elanto tuli maanviljelystä.

Tuvan 1800-luvulta oleva uuni on edelleen käyttökunnossa. Tänä talvena siinä on poltettu puuta tiuhaan.

Nykyisin talossa on myös sähköpatterit, mutta siitä huolimatta päälämmönlähde talossa on tuvan nurkassa oleva 1800-luvun uuni. Aikanaan sen leivinuuni on varmasti ollut ahkerassa käytössä, mutta nyt siellä ei ole paistettu leipiä pitkään aikaan.

”Ehkä viimeksi 30 vuotta sitten paistoin”, sanoo Härmälä.

Se oli suurin piirtein niitä aikoja, kun Härmälät lunastivat tilan kaupungilta itselleen vuonna 1995.

Vaikka tarina miekasta ja viikingistä ei olekaan totta, olisi ainakin teoriassa mahdollista, että alueella olisi käyskennellyt viikinki. Sotunki nimittäin kuuluu Vantaan vanhimpiin asuttuihin alueisiin. Siellä on ollut asutusta jo kivikauden loppupuolella. Tiedetään varmasti, että Kuppis-tilan vieressä on ollut asutusta jo kampakeraamisella ajalla.

Syy varhaiseen asutukseen johtuu sijainnista. Korkealla kukkulalla olevan Kuppiksen tontti nousi esiin meren alta ensimmäisten joukossa. Kylän muut osat olivat silloin vielä veden alla.

Edelleen menneisyydestä muistuttaa Kuppiksen vierestä kulkeva Krapuoja, joka laskee Suomenlahteen. Vesi siinä on tosin vähentynyt niin, ettei siinä enää Härmälöiden aikaan ole pystynyt uimaan.

”Kuulemma vielä 1950-luvulla siinä uitiin.”

Muuten vettä on Sotungissa jäljellä vain muutamia länttejä. Pohjoisessa on Bisajärvi ja etelässä Helsingin ja Vantaan rajalla oleva Gumböle träsk.

Vaikka mitään jälkiä ei ole enää nähtävillä, on Kuppiksen vieressä kulkenut pienen hetken ajan myös rautatie. Se rakennettiin ensimmäisen maailmansodan aikaan, jotta Sotungista saatiin kuljetettua puita linnoitustyömaalle. Venäjä pelkäsi, että saksalaiset yrittäisivät hyökätä Suomen kautta Pietariin ja siksi Helsinki ympäristöineen päätettiin linnoittaa.

Kuppiksen vierestä kulkeneen radan oli tarkoitus jatkua Länsimäkeen asti, mutta sitä ei ehditty saada valmiiksi ennen sodan loppumista. Sodan loputtua ratakiskot hävisivät parempaan käyttöön. Usean lähitalon pihalta löytyy edelleen kiskonpätkiä.

”Meidänkin pikkumökin katto on vahvistettu ratakiskoilla”, kertoo Härmälä.

Jutussa on käytetty lähteenä Andreas Koiviston kirjaa Vårt Sottungsby Sotunkimme (2011).

Kun Härmälät muuttivat Kuppikseen asuivat he ensin pihan pikkumökissä ja sitten kuvan salissa. Pikkumökissä, jota kutsutaan myös nimellä Lill-Stugan, oli vuosina 1918-1933 kauppa. Nyt siinä asuu Härmälän poika.