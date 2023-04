Peijaksen sairaala laajenee. Laajennuksen myötä sairaalaan tulee yli 700 uutta sairaalapaikkaa.

Peijaksen sairaala-alue saattaa näyttää tulevaisuudessa tältä. Jäätelötikun mallinen rakennus kuvan keskellä on uusi pysäköintitalo. Kolmihaaraiset rakennukset pysäköintitalon takana ovat vuodeosastorakennuksia. Havainnekuvassa sairaalan laajennus on pohjoisen suunnasta katsottuna.

Peijaksen sairaala-alueelle on tulossa isoja muutoksia. Jos laajennussuunnitelmat menevät läpi, nousee alueelle kaksi uutta vuodeosastorakennusta, uusi leikkaussalirakennus ja pysäköintitalo.

Laajennukset tehdään, koska Hus-yhtymä haluaa nykyvaatimukset täyttäviä sairaalatiloja. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue taas haluaa keskittää kaikki vuodeosastopaikat saman katon alle.

Alueelle esitettävän uuden rakentamisen kokonaismäärä on noin 90 000 kerrosneliömetriä.

Laajennuksen myötä sairaalaan tulee yli 700 uutta sairaalapaikkaa. Toisen vuodeosastorakennuksen maksaa Hus ja toisen Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Husin rakennukseen sairaalapaikkoja tulee 288 ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rakennukseen 450.

Kaavaillut uudet rakennukset eivät mahdu nykyiselle alueelle, vaan niitä varten joudutaan ottamaan lisätilaa tontin pohjoisosasta. Tällä hetkellä siellä on Peijaksen parkkipaikka ja pieni metsäalue.

Metsäalue on viereisen päiväkodin lasten ahkerassa käytössä. Pysäköintitalo ja kävelytie veisivät metsäalueesta suuren osan, ja jäljelle jäisi vain pieni palanen luoteiskulmaan.

”Siitä tulee varmasti mielipiteitä, kun kaava tulee nähtäville. Olemme tunnistaneet, että siinä on hankala paikka, kun vieressä on sekä päiväkoti että koulu”, sanoo Vantaan kaupungin asemakaava-arkkitehti Milja Halmkrona.

Peijaksen sairaalan vanhin osa on valmistunut 1990. Sairaalaan laajennus valmistui 2007. Nyt sairaalaa aiotaan jälleen laajentaa.

Viitekaavaa esiteltiin tiistaina Koivukylän asukastilaisuudessa, ja siellä asukkaita huolestutti, miten lapsille saadaan järjestettyä turvalliset kävely-yhteydet kouluun ja päiväkotiin.

”Suunnitelmissa on, että Sairaalakatua siirrettäisiin niin, että kulku tapahtuisi pysäköintihallin itäpuolelta eli sieltä, missä nyt on metsäalue”, kertoo Halmkrona.

Halmkrona kertoo, että kaavoituksen työntekijät aikovat keskustella kaavamuutoksista alueen päiväkodin ja koulun kanssa.

”Täytyy selvittää, miten he käyttävät metsää, mikä on heille tärkeää ja miten reittejä nykyisin käytetään. Sen pohjalta pohdimme, mikä olisi toimivin ratkaisu.”

Harkinnassa on, että metsän läpi tehtäisiin kävelyreitti, mutta mitään ei ole vielä päätetty.

Toinen todennäköisesti keskustelua aiheuttava kohta laajennussuunnitelmassa sijoittuu Sairaalakadun länsipuolelle. Sairaalakadun linjausta saatetaan muuttaa, jolloin katu kulkisi nykyistä lähempänä Hansinkadun kerrostaloja.

Vuodeosastorakennuksista myös kaavaillaan huomattavasti nykyisiä rakennuksia korkeampia, mikä tarkoittaisi Hansinkadun kerrostaloasukkaille vähemmän auringonvaloa.

”Kyllä isot rakennukset tulevat varjostamaan niitä, mutta vain aamuisin”, toteaa Halmkrona.

Toinen taloista olisi kahdeksankerroksinen ja toinen kymmenkerroksinen, ja kerroksista yksi tai kaksi olisi maan alla.

Alueelle rakennettava kahdeksankerroksinen pysäköintitalo tulisi osittain maan alle. Tämänhetkisissä suunnitelmissa kerroksista neljä on maan alla.

Peijaksen sairaala-alueelle kaavaillut uudet rakennukset ovat huomattavasti korkeampia kuin vanhat.

Kustannusarviota koko hankkeelle ei ole vielä tehty.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilakeskuksen päällikkö Pasi Salo kertoo, että viime vuonna tehdyn karkean arvion mukaan Vantaan ja Keravan vuodeosasto­rakennuksen hinta olisi noin 240 miljoonaa euroa. Tähän lukuun ei ole laskettu pysäköintitalosta tulevia kustannuksia.

Husin Tilakeskuksen arkkitehdin Salla Itäahon mukaan uuden leikkaussalirakennuksen ja vanhojen tilojen peruskorjausten hinnaksi on viime vuoden hankeselvityksessä arvioitu 73 miljoonaa euroa. Muutaman vuoden takainen kokonaisarvio Husin kaikkien rakennushankkeiden kustannuksista alueella oli 260 miljoonaa euroa.

Rakentaminen aloitetaan Husin rahoittaman leikkaussalin uudisosan rakentamisella ja peruskorjauksilla.

”Tavoitteena on, että uuden leikkausosaston rakentaminen käynnistyy vuonna 2025. Se voisi olla valmis vuonna 2027”, kertoo Itäaho.

Seuraavaksi rakennusvuorossa on pysäköintitalo. Se, milloin vuodeosasto­rakennuksia päästään rakentamaan on vielä auki.

Pasi Salo pitää todennäköisenä, että Hus rakentaa omansa ennen Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta.

”Lähivuosina rakentaminen ei ole mahdollista, koska rahaa ei ole.”

Hanke on suunniteltu niin, että rakennukset voidaan tehdä eri aikoina.

Kun hanke joskus toteutuu, tarkoittaa se sitä, että sairaalatoiminta Katriinan sairaalassa loppuu. Katriinan sairaalarakennuksen tuleva käyttö on vielä ratkaisematta.

”Sen tulevaisuudesta käydään keskustelua”, sanoo Pasi Salo.

Katriinan sairaalan omistaa Vantaan kaupunki.

Tällä hetkellä Peijaksen sairaala-alueen uusi asemakaava on valmistelussa. Tavoitteena on, että valmis asemakaavaehdotus on nähtävillä elo–syyskuussa. Tällöin asukkaat voivat kertoa mielipiteensä kaavasta.

