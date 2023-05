Main ContentPlaceholder

Pinkiksi värjätyt pulut hämmentävät Vantaalla – ”Toivon mukaan väri ei ole kovin myrkyllistä”

Helsingin ja Vantaan seudulta on tiistain ja keskiviikon aikana tullut runsaasti ilmoituksia pinkiksi ja siniseksi värjätyistä kyyhkyistä. Osa linnuista on saatu kiinni ja osa on löytynyt kuolleena.

Vantaalainen Päivi Lipponen havaitsi tiistai-iltana autotallinsa katolla värjätyn linnun.