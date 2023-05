Toisin kuin tussatussa kyltissä lukee, Kuusijärven parkkipaikan on tarkoitus valmistua tänä syksynä – ei vuonna 2028.

Kuusijärven ulkoilualueen parkkipaikalla on ollut tussin kanssa liikkeellä mahdollisesti vantaalainen vitsiniekka.

Vähemmän tarkkasilmäinen ohikulkija on siksi voinut jäädä siihen käsitykseen, että pysäköintialueen remontti on viivästynyt viidellä vuodella. Kyltissä lukee nimittäin, että rakentaminen valmistuisi vuonna 2028.

Lähempää tiiratessa käy ilmi, että joku on käyttänyt taiteellisia vapauksiaan vuosiluvun viimeiseen numeroon. Oikea valmistumisvuosi on siis 2023, mutta kolmonen on piirretty tussilla näyttämään kahdeksikolta.

Vantaan kaupungin työpäällikkö Jari Gärdström kertoo itsekin huomanneensa kyseisen kyltin. Hän ei tiedä, milloin pila on käyty tekemässä.

”Tarkoitus on muuttaa se takaisin kolmoseksi, mutta varmaan se on kohta taas muutettu kasiksi.”

Suurempaa hämmennystä pila ei Gärdströmin mukaan ole aiheuttanut eikä asiasta ole otettu häneen yhteyttä. Kylttien töhriminen on melko tavanomaista, mutta hän ei ole aikaisemmin törmännyt numeroiden muokkaamiseen.

”Yleensä kylttejä sotketaan tai niihin piirrellään kivoja kuvia.”

Twitterissä kyltti on saanut somekansan huumorisuonet kukkimaan.

Siinä mielessä pilassa on pientä perää, että Kuusijärven pysäköintialueen remontti viivästyi sen alkutaipaleella usealla kuukaudella. Parkkipaikkaa on rakennettu pian kaksi vuotta.

Remontin oli tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2021, mutta alkuun päästiin vasta saman vuoden syksynä. Syynä myöhästymiseen oli purettava linkkimasto.

Pysäköintialue valmistuu syyskuussa, jos tavoitteessa pysytään. Kun uusi parkkipaikka saadaan kokonaisuudessaan käyttöön, siellä on tilaa 390 autolle, mikä on 160 enemmän kuin vanhalla parkkipaikalla.