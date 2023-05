Lentoaseman apteekkiin valitun toimijan kanssa on käynnissä neuvottelut. Apteekki avataan toivon mukaan tänä syksynä.

Lentoasemalle on lupailtu apteekkia jo puoli vuotta, mutta avaaminen on viivästynyt.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla seisovat seinän kokoiset kyltit, jotka lupaavat, että sinne aukeaa pian apteekki. Tässä tapauksessa ”pian” on kuitenkin venähtänyt melko pitkäksi, sillä apteekkia on odoteltu jo puolisen vuotta.

Mutkia lienee tullut matkaan.

Finavian kaupallinen johtaja Nora Immonen kertoo, että apteekin avaaminen on viivästynyt apteekkilupien takia. Apteekkiyrittäjän lentoaseman apteekille hakemasta luvasta tuli ensin valituksia.

”Apteekkiala on säädelty toimiala ja jaettavia lupia on tietty määrä. Hiljattain lupa on kuitenkin myönnetty, eikä siitä enää tullut valituksia.”

HS on uutisoinut aikaisemmin tapauksista, joissa apteekkien perustaminen on viivästynyt, koska kilpailun takia muut apteekkarit valittavat apteekkiluvista.

Neuvottelut valitun toimijan kanssa ovat kuitenkin Immosen mukaan parhaillaan käynnissä. Hän toivoo, että sopimus syntyisi ja apteekki saataisiin alkusyksystä auki. Tarkempaa aika-arviota hän ei kuitenkaan uskalla antaa.

Immosen mukaan apteekin viivästymisestä on tullut palautetta ja kyselyjä.

”Kovasti kaikki toivotaan, että apteekki aukeaisi pian.”

Porttien toisella puolella on ollut koko ajan käytössä apteekin noutopiste, joten apteekin viivästyminen ei ole ollut harmillisuudestaan huolimatta ylitsepääsemätön ongelma. Uusi apteekki on tulossa saapuvien aulaan, mikä tarkoittaa, että siellä voivat asioida myös muut kuin matkustajat.