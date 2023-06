Myyrmäen kirkon aikakapseliin tallennetaan muisto vuodelta 2023 ja seurakuntalaisten toiveesta Käärijä on mukana.

Käärijä-ilmiö ikuistetaan aikakapseliin Vantaan Myyrmäen kirkon peruskorjauksen yhteydessä.

Vantaankosken seurakunnan viestintäasiantuntija Katriina Harviaisen mukaan päätös syntyi, kun seurakunta kyseli sosiaalisessa mediassa, mitä kapseliin pitäisi laittaa.

”Useampi toivoi jotain Käärijään liittyvää. Yritin etsiä jos joku olisi ehtinyt tehdä minifiguurin tai jonkin miniboleron, mutta päädyimme nyt valitettavan kuivakkaasti lehtileikkeisiin Käärijän euroviisumenestyksestä”, Harviainen kertoo.

14. kesäkuuta muurattavaan kapseliin saattaa kuitenkin ehtiä vielä jotain hieman erikoisempaakin.

”Meillä on myös vetämässä kysely Käärijän promokuvasta hänen tuotantoyhtiölle, mutta siihen ei ole vielä vastattu”, Harviainen paljastaa.

Aikakapselissa on myös tekoälymalli Chat GPT:n vastaus siihen, mikä on Myyrmäen kirkko.

”Vastaus on sinänsä ihan ok, mutta se sisältää muutamia ihan reippaita asiavirheitä. Esimerkiksi Myyrmäen kirkon arkkitehti on Juha Leiviskä ja vastauksen mukaan se on joku Kari Järvinen”, Harviainen kertoo.

Kari Järvinen on oikea arkkitehti, mutta ainoa hänen suunnittelemansa kirkko on Laajasalon kirkko, joka sijaitsee Helsingissä.

Lisäksi kapseli sisältää myös kauppakuitin, iltapäiväkerholaisten piirroksia ja tekstejä tavallisesta päivästään, nuoren kirjeen tulevaisuudelle, kolikoita, valokuvia ja kappaleet Vantaan Sanomia, Kirkko ja kaupunkia sekä Helsingin Sanomia.

Yleensä aikakapseli asetetaan peruskiven muurauksen yhteydessä, mutta Myyrmäen kirkolla ei tiettävästi aiempaa kapselia ole, seurakunta päätyi jättämään muiston tältä vuodelta.

Mitään suunnitelmaa siitä, milloin kapseli avataan ei ole tehty. Harviainen pohtii että avaaminen voisi tapahtua vaikka seuraavan peruskorjauksen yhteydessä tai jos kirkko puretaan vuosikymmenten päästä.

”Se jätetään herran haltuun”, Harviainen sanoo.