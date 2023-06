Bussikuskia puukotettiin viikonloppuna Vantaalla, ja tekivät ovat edelleen karussa. Kolmen HSL:n bussiyhtiön luottamusmiehet kertovat, että kuljettajat ovat huolissaan turvallisuudestaan.

Vantaan Länsimäen puukotustapaus on kiihdyttänyt keskustelua työturvallisuudesta bussiyhtiöiden työntekijöiden keskuudessa.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneessa puukotuksessa ei pleksillä varustettu turva­ohjaamokaan auttanut, kun 5–6 nuoren porukka rikkoi kuljettajan ja matkustajien välisen pleksin ja pahoinpiteli kuljettajan.

Poliisi ei ole tavoittanut teon tekijöitä.

HS soitti kolmelle HSL:lle liikennöin bussiyhtiön luottamusmiehelle ja kysyi, millaista keskustelua Vantaan tapaus on herättänyt työpaikalla. Kaikkien mukaan tapaus on lisännyt keskustelua työturvallisuudesta, mutta sitä on käyty jo pitkään.

Kaikki pääluottamusmiehet kertovat, että puukotustapaus on lisännyt keskustelua työturvallisuudesta.

”Yhteydenottoja alkoi tulemaan silloin heti sunnuntaiaamusta alkaen, kun juttu lähti leviämään. Niitä on tullut yllättävänkin paljon”, kertoo Pohjolan liikenteen pääluottamusmies Janne Nikama.

Kuskit kokevat Nikaman mukaan, että häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt, ja se aiheuttaa pelkoa ja huolta. Työympäristöstä haluttaisiin turvallisempi.

”Eihän kenenkään pitäisi tehdä töitä turvattomassa tilassa, eikä myöskään kenenkään matkustaa turvattomassa tilassa. Nämä ovat yleisiä huolenaiheita, jotka ovat olleet läsnä vuosikausia”, Nikama sanoo.

Vantaan tapaus on herättänyt myös Helsingin Bussiliikenteen kuljettajien keskuudessa paljon huolta, sanoo pääluottamusmies Kai Mäkinen. Puukotuksen uhri työskentelee Mäkisen samassa yhtiössä.

Mäkinen ei muista, että muita yhtä vakavia tapauksia olisi hetkeen ollut. Tilanne on kuulemma ollut jonkin aikaa jopa melko rauhallinen.

”Siellä on ollut lähinnä uhkailua ja sylkemistä, mutta käsiksi ei ole käyty”, hän kertoo.

Myös luottamusmies Nikaman mukaan ohjaamon pleksin alta saattaa tulla nyrkkiä ja naamalle räkimistä, mutta harvemmin teräasetta.

”On vilauteltu puukkoa ja heiluteltu ketjua, mutta vakavilta yhteenotoilta on onneksi vältytty ainakin meidän porukassa. En sanoisi sen mitenkään hirveästi lisääntyneen, sillä kyllä sitä aina on ollut, mutta ei vaan ole nostettu esille”, arvioi Nobinan pääluottamusmies Markus Jokikokko.

Bussikuskit kertovat turvattomuudesta erityisesti yövuoroissa.

Helsingin Bussiliikenteen Mäkisen mukaan erityisesti yövuorot ovat keskustelussa aina tapetilla.

”Siellähän ne väkivallanteot yleensä tapahtuu. Onhan niitä joskus ollut, että ei haluta enää ajaa yövuoroa, koska se koetaan liian vaaralliseksi. En tiedä, onko tämän tapauksen myötä tullut sellaista”, Mäkinen kertoo.

”Minun henkilökohtainen mielipiteeni on, että tuolla suunnassa ei yöllä pitäisi ajaa ollenkaan. Mutta kai siellä ihmisiä kulkee, jotka tulee vaikka ravintolasta”, Mäkinen jatkaa.

Väkivallan uhka on läsnä myös päivisin Pohjolan liikenteen luottamusmies Nikaman mukaan.

”Öisin ja viikonloppuisin tekijät ovat alkoholin vaikutuksen alaisena. Päiväsaikaan tekijät käyttävät muita aineita”, Nikama arvioi.

Selkkausten lähtöpisteenä on usein joko se, että matkustaja pyrkii bussiin ilman lippua tai matkustamossa tapahtuu jonkinlainen välikohtaus. Nikamaa harmittaa, kun kuljettajia syyllistetään kovin sanoin, jos he eivät mene selvittämään tapauksia matkustamossa.

”Sinne meneminen ei ole välttämättä turvallista. Kuka sinne menee sitten oman henkensä ja terveytensä uhalla”, Nikama pohtii.

Väkivaltatilanteessa kuljettajia on ohjeistettu soittamaan hätänumeroon ja pysymään ohjaamossa. Kuitenkin Vantaan tapauksessa nuoret olivat onnistuneet rikkomaan pleksin ja käymään käsiksi kuskiin.

”Eihän se nyt panssarilasia ole. Kyllä ne rikki saa, jos on oikeat työkalut ja tarpeeksi voimakas”, pääluottamusmies Jokikokko sanoo.

Helsingin Bussiliikenteessä pleksit on koettu Mäkisen mukaan osittain hankalaksi näkyvyyden kannalta naarmujen ja heijastumien takia. Hän on pohtinut, olisiko jonkinlainen tukeva verkko parempi vaihtoehto.

Nikama haluaisi busseihin täysin suljetut ohjaamot, joihin matkustaja ei voisi mitenkään päästä. Ne olisivat turvallisemmat.

”Niitä on pyydetty. HSL määrittelee kriteerit, joilla kalustoa kilpailutetaan, ja niitä ei kriteereihin jostain syystä haluttu.”

Ohjaamojen päivittäminen vanhoihin busseihin olisi kallista, mutta uuteen kalustoon ne voitaisiin Nikaman mukaan saada, sitä mukaa kun uusia hankitaan.

Kaikki kolme luottamusmiestä toivovat myös enemmän vartiointia. Esimerkiksi nostetaan viikonloppuöisin Elielinaukiolla ja Rautatientorilla vartijoita, jotka kuskien on helppo hälyttää apuun.

”Poliisille on turhanpäiväistä soittaa, sillä heitä ei liikene nopealiikkeiseen reagointiin”, Nikama sanoo.

Pääluottamusmies Mäkinen toivoisi myös, että itse busseissa olisi mukana vartijoita.

”Vaikka sellaisia kampanjoita, että olisi jonkun viikon ajan tai viikonloppuna mukana vartijoita”, hän pohtii.

Nobinan pääluottamusmies Jokikokko vaatii, että HSL:n pitäisi panostaa enemmän sekä kuljettajien että matkustajien turvallisuuteen.

”Monissa paikoin tuntuu, että tarkastajia ei ole riittävästi ja vartiointia voisi olla enemmän myös päivällä. Heitän nyt HSL:lle palloa, sitä kautta sitä turvallisuutta pitäisi tulla lisää.”