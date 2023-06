Vantaa aikoo maksaa Jere ”Käärijä” Pöyhösen kolmion vuokrat vuoden ajan. HS kysyi päätöksen taustoja. Käärijän tuoma positiivinen julkisuus on ollut Vantaalle ennennäkemätöntä.

Vantaan kaupunki perustelee Käärijälle, eli Jere Pöyhöselle lahjoitettua vuokra-asuntoa sillä, että kyseessä on kaupungin ja artistin välinen ”vaikuttajayhteistyö”.

Kaupunki lahjoitti Pöyhöselle kaupungin työsuhdeasunnoksi luokitellun, noin 60 neliömetrin kokoisen vuokrakolmion vuodeksi. Asunnon sijaintia kaupunki ei paljasta.

Vuokraa Vantaa maksaa Käärijän puolesta hieman yli tuhannen euron verran kuussa. Jos Pöyhönen haluaa vielä vuoden päästä jäädä asuntoon, hän alkaa kesällä 2024 maksamaan vuokraansa itse.

Kyseessä on siis ainakin 12 000 euron arvoinen sopimus Vantaan kaupunkiympäristön toimialan, viestinnän, sekä Pöyhösen välillä. Koska kyseessä on markkinointiyhteistyö, asiasta ei ole poliittista päätöstä.

Vastineeksi suurta suosiota euroviisumenestyksensä myötä kerryttänyt artisti on luvannut kertoa sosiaalisen median kanavissaan Vantaalla asumisesta.

14. kesäkuuta Käärijällä oli Instagram-tilillään 560 000 seuraajaa.

Tyypillisesti kaupungit ovat tarjonneet menestyneille kaupunkilaisille esimerkiksi tontteja talon rakennusta varten. Useammin etujen saajat ovat olleet urheilijoita kuin artisteja. Vuokra-asuntojen tarjoaminen on Suomessa perin harvinaista.

Erityisen poikkeuksellisen Käärijän vuokra-asuntokuviosta tekee se, että artisti on kertonut Kauppalehdelle harrastavansa asuntosijoittamista. Moni on siksi ihmetellyt, onko hänen vuokransa maksaminen todella tarpeen.

Vantaan kaupungin kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand kertoo, että Käärijän asumisen kustantamisesta on tullut jonkin verran palautetta kaupunkilaisilta.

Palaute on ollut hänen mukaansa suurimmaksi osaksi positiivista, mutta joukkoon on mahtunut myös kysymyksiä siitä, miksi kaupungin julkisia varoja käytetään näin suositun artistin vuokranmaksuun. Sosiaalisessa mediassa asiasta on suorastaan kohuttu.

Vantaan päätöksessä lahjoittaa Käärijälle vuokra-asunto ei ole ollut Åstrandin mukaan esillä se, että Pöyhönen on siviilissä asuntosijoittaja.

”Ei ole meidän asiamme lähteä kaivelemaan, onko hänellä jotain omistuksia siellä taustalla. Se ei sinänsä liity tähän”, Åstrand sanoo.

Käärijän suosio on ollut hurjaa.

Sinänsä ei ole poikkeuksellista, että valtakunnallista menestystä niittänyttä merkkihenkilöä tuetaan taloudellisesti.

Muun muassa euroviisuvoittaja, Lordi-yhtyeen laulaja Tomi ”Mr. Lordi” Putaansuu sai Rovaniemen kaupungilta omakotitontin euroviisumenestyksensä ansiosta. Myös monet olympiavoittajat ja maailmanmestarit ovat vuosien varrella saaneet omat tilukset kotikunnastaan.

Tonttia tai omistusasuntoa Käärijän kohdalla ei harkittu, Vantaalta kerrotaan. Åstrandin mukaan se olisi tullut turhan kalliiksi.

Käärijä on itse tuonut esiin, että haluaisi kovasti muuttaa takaisin Vantaalle, jossa on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa. Vantaan oma poika on asunut viime ajat Helsingissä.

Lisäksi Pöyhönen on kertonut julkisuudessa, että asuu pienessä yksiössä ja toivoisi tilavampia asuinolosuhteita.

Vaikuttaakin siltä, että Vantaa haluaa sitouttaa oman kaupungin kasvatin takaisin kotikonnuilleen. Käärijän tuoma positiivinen julkisuus on ollut Vantaalla ennennäkemätöntä.

”Samalla tavalla kun olemme ostaneet vaikuttajayhteistyötä myös muilta, niin tässä palkkio tulee asunnon käyttämisen kautta”, apulaiskaupunginjohtaja Åstrand sanoo.

Käärijä ja Vantaa tekivät kaupallista yhteistyötä myös ainakin Euroviisujen aikaan, jolloin artisti tallusti Liverpoolin kaduilla lohisukat jalassa.

Artistin kunniaksi Vantaa aikoo toteuttaa myös muraaliteoksen Tikkurilaan jonkin rakennuksen ulkoseinään. Sekään ei ole aivan ilmainen.

Muraaliteoksen taiteilijapalkkio on Åstrandin mukaan arviolta noin 10 000 euron luokkaa.

”Sehän tulee olemaan sitten kaikkien asukkaiden iloksi, ei pelkästään Käärijälle itselleen.”

Vantaan kaupunki maksoi myös Käärijän keikkapalkkion Louhela Jam -ilmaisfestivaaleilla kesäkuun alussa.