Sähköautoja pitäisi olla 10 vuoden päästä moninkertainen määrä, mutta niiden lataus aiheuttaa riitoja taloyhtiöissä – ”Tahtotila on sellainen, että ei lähdetä tähän”

Koti

Sähköautoja pitäisi olla 10 vuoden päästä moninkertainen määrä, mutta niiden lataus aiheuttaa riitoja taloyhti

Helsingin

Vuonna

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sähköautot

Sähköyhtiö

”Useimmiten

Uudessa talossa

NCC:n

Lataushybridien

Näin latauspisteprojekti etenee taloyhtiössä

Sähköautojen

Jos

Jos

Lähde: Motiva

Oikaistu 29.9. kello 10:31: Grafiikassa moottorin esilämmityksen kuukausi- ja vuosikustannukset olivat väärin päin. Lisäksi vuosikustannukset oli lähteessä laskettu väärin.