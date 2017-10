Sisustussuunnittelija Lea Rosbäck kuvitteli remontoivansa unelmakotinsa kuudessa viikossa – kuukausia myöhemmin oli nähty uuvuttava sarja ohareita, viivästyksiä ja sydänkohtaus

Koti

Sisustussuunnittelija Lea Rosbäck kuvitteli remontoivansa unelmakotinsa kuudessa viikossa – kuukausia myöhemmi

”Lue

Ihastuin

Alkutalven

Helmikuun

Olin

Remontin

Kolmen päivän

Lattiantekijän

Ongelmat

Muutimme

10 vinkkiä remontista haaveileville: Suunnittele hyvin, mutta varaudu silti yllätyksiin

2. Oma panos ja asuminen

3. Aikataulu

4. Valvoja

5. Suunnittelijat

6. Luvat ja määräykset

7. Urakoitsijat ja tarjouspyynnöt

8. Sopimukset

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/rakentaminen-ja-remontointi/remontti/

9. Muutostyöilmoitus taloyhtiölle

10. Naapurit ja yllätykset