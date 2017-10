Koti

Vara-avaimia ei ole pakko antaa huoltoyhtiölle – Osakas voi tosin joutua maksamaan oven korjauksen, jos palova

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Korvaako kotivakuutus, jos turvajärjestelmä on pois päältä?

Saako taloyhtiö videokuvata liikennettä?