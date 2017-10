Haluaisitko asua loppuelämäsi ilmaiseksi liki 300-neliön arvotalossa Porvoon vanhassa kaupungissa? Se on nyt mahdollista, jos satut olemaan suomenruotsalainen kirjailija

Koti

Haluaisitko asua loppuelämäsi ilmaiseksi liki 300-neliön arvotalossa Porvoon vanhassa kaupungissa? Se on nyt m

Keskellä

Tarkennetaanpa:

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Punaiseksi

Talon

Tänä

Halukkaat