Kaupungin lehti-imurin ohiajo kesti 8 sekuntia ja maksoi 64,33 euroa, kertoo helsinkiläismies – eivätkä lehdet olleet vielä edes tippuneet puista

Koti

Kaupungin lehti-imurin ohiajo kesti 8 sekuntia ja maksoi 64,33 euroa, kertoo helsinkiläismies – eivätkä lehdet

Helsingin

Omakotitalosta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pellervon

Kallista Savonlinnassa, halpaa Joensuussa.

Omakotitaloasumisen

Juttua varten on haastateltu Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtajaa Kaija Savolaista.