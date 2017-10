Oletko myymässä asuntoasi? Ostajat arvostavat eniten taloyhtiössä sitä, että putket, julkisivu ja hissit on remontoitu

Koti

Oletko myymässä asuntoasi? Ostajat arvostavat eniten taloyhtiössä sitä, että putket, julkisivu ja hissit on re

Suunnitteletko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myyjän kannattaa

Kiinteistömaailma

Putkien ja julkisivun jälkeen tulevat järjestyksessä hissit, tietoliikenneyhteydet, ikkunat, katto, sähköjärjestelmä, rappukäytävät, yhteiset tilat, kuten pesutupa ja sauna, piha-alueet, ovet ja lukot.

Etuovi.com

Tutkimusyritys

Lue lisää asuntokauppa-aiheesta sunnuntaina 10.10.2017 HS:n Koti-liitteestä tai verkon Päivän lehti -osiosta osoitteesta HS.fi https://www.hs.fi/lehdet/