Sadoissa asuntoilmoituksissa luvataan huoletonta asumista – ”Remontteja tulee ennen pitkää ja myös yllätyksiä”, sanoo lakimies

Koti

Sadoissa asuntoilmoituksissa luvataan huoletonta asumista – ”Remontteja tulee ennen pitkää ja myös yllätyksiä”

Asunnonostaja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toinen osakas

Huolettomuus

Samaa mieltä

Huolettoman

Oikotie ja Helsingin Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.

Kuinka kauan asuintalon eri osat kestävät?

Talon

Ostajalla on oikeus vaatia hyvinkin yksityiskohtaista tietoa taloyhtiössä tehdyistä remonteista

Uutta asuntoa

Asunnon

Ostaja saa

Asunto-osakkeen

Remontit