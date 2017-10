Koti

Vessaan ilmestyi reikä, josta saattoi kurkkia alakerran naapuria – seuraavassa putkiremontissa osasimme olla v

Onnekkain

Kun

Löytyi menetelmä

välttää sen aina. Joillekin se saattaa iskeä kerran elämässä. Meidät se on kohdannut jo kahdesti. Pääsimme osallis­tumaan ensim­mäiseen putki­remont­tiimme perinteisellä tyylillä. Piskuisen kerrostalo­kaksion kaikki tavarat käärittiin muoviin ja pantiin kuukausiksi pakettiin.Remonttityömaa näytti tieteiselokuvan karanteenialueelta. Pahvista ja vanerista koottu labyrintti oli kursittu kokoon oranssilla teipillä. Atomeiksi hajotettu kylpyhuone oli karua katseltavaa. Wc-istuimen paikalla oli reikä, josta saattoi kurkkia alakerran huoneistoon.Pieni avokeittiö säästyi moukaroinnilta, koska se oli remontoitu olohuoneen alkoviin jo aiemmin. Märkätilat valmistuivat verkkaisesti kerros kerrokselta. Uusi kylpyhuone tuntui avaralta halogeenien valossa, vaikka välikattoa jouduttiinkin laskemaan. Ankarasta muovittamisesta huolimatta kotimme irtaimisto oli hienojakoisen pölyn peitossa.allekirjoitimme seuraavan kotimme kauppakirjat, isännöitsijätodistuksen rivien välistä saattoi jo haistaa vaanivan putki­remontin. 1920-luvulla rakennetun töölöläistalon linjoja oli uusittu viimeksi yli neljäkymmentä vuotta sitten.Muutaman vuoden kuluttua isännöitsijä tarjosi tuttua perinteistä menetelmää eli kaikki sileäksi ja uutta tilalle. Yhtiökokous päätti kuitenkin etsiä muita vaihtoehtoja linjasaneeraukselle. Naapurit eivät halunneet, että kylpyhuoneet murskataan tai nurkkiin tulee rumia kotelointeja., jossa vanhat käyttövesi- ja viemäriputket pinnoitetaan. Seinät pysyisivät ehjinä, eikä märkätiloja tarvitsisi rakentaa uudelleen. Keski-Euroopassa näin oli kuulemma tehty jo vuosikymmeniä.Talomme putkisto kuvattiin ja hiekkapuhallettiin puhtaaksi. Muutamia hauraimpia osia jouduttiin uusimaan ennen kuin putkistoon ruiskutettiin uusi pinta. Asuimme koko remontin ajan kotona ilman muuttohuolia. Pinnoituksen jälkeen käyttövesi on tutkittu vuosittain ja todettu laadukkaaksi.Onneksi taloyhtiömme hallituksen puheenjohtajalla oli aikaa paneutua asiaan. Isännöitsijämme kuunteli asukkaiden toiveita ja oli lopulta myötämielinen uusille tekniikoille. Asukasta remontin lasku lämmitti. Se oli neliöhinnaltaan yli puolet halvempi kuin perinteinen linjasaneeraus.Putkien pinnoitus ei kestä kymmeniä vuosia, mutta korjaus antoi tarvittavaa jatkoaikaa. Jossain vaiheessa perusteellinen saneeraus on edessä – toivottavasti vasta vuosien päästä.