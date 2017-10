1960-luvun lähiöt rakennettiin väljästi ja luonnonläheisesti, mutta kohta niitäkin tiivistetään – Katso, miten Helsingin lähiöt ovat muuttuneet sadassa vuodessa

Koti

1960-luvun lähiöt rakennettiin väljästi ja luonnonläheisesti, mutta kohta niitäkin tiivistetään – Katso, miten

Jos

Helsingin

Arkkitehti

Ihmiset kehittyvät lauma­eläimiksi, joilla ei ole kosketusta luontoon eikä ymmärrystä sitä kohtaan. Elämä ja asuminen koneellistuvat, todellinen elämän ilo häviää (...) Tilalle tulee konemaiseksi muuttunut työ, sieluton keinotekoinen huvittelu ja ikävystyttävä vetelehtiminen.

Lähiöiden

1950- ja 1960-luvun

Luonnon

Furman kehuu

Helsingin

Luonnossa olo lisää terveyttä

Ennen

Monet

Furmanin

