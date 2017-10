Sörnäisten ”kauhea röttelöyksiö” on menossa kaupaksi yli hintapyynnön – Välittäjä: ”Minulta on kysytty, jäikö hinnoittelijalta aamulääkkeet ottamatta” Asunnossa on tupakoitu vuosikymmeniä, ja yksin hajun poistamiseen maalauksineen ja pohjatöineen voi mennä useita tuhansia euroja. Asiantuntija neuvoo, miten tupakalta haiseva asunto maalataan ja pohjustetaan oikeaoppisesti.