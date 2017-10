Koti

Pelkäsin turhaan muuttoa keskustan ulkopuolelle – Työmatka sujuu ajoittain liiankin sutjakasti

Kun

Toinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Paljon

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa. mailto:hs.koti@hs.fi mailto:hs.koti@hs.fi

etsimme nykyistä kotiamme, sijainti oli yksi tärkeimmistä kriteereistä. Sitähän kaikki asunnon ostajat tutkimusten mukaan miettivät. Niinpä minäkin mittailin reitti­oppaan avulla minuutteja työpaikalle – ja kaupungin keskustaan.Tämä kriteeri täyttyi. Työmatka sujuu ajoittain liiankin sutjakasti: haluaisin unohtaa työhuolet viimeistään matkan aikana, mutta usein olen perillä liian nopeasti tässä onnistuakseni.tärkeä kriteeri oli tietenkin palvelut. Naapurustosta löytyykin kaikki tarpeellinen: kauppa, kirjasto, kahvila, ravintoloita. Kaupunginosa-aktiivit järjestävät tapahtumia ja paikalliset yhdistykset erilaisia toimintapäiviä. Ihmiset tapaavan toisiaan pihakirppareilla, siivouspäivinä ja kaupunginosan omassa Facebook-ryhmässä, jossa jaetaan alueen tärkeimmät uutiset: kadonneet kissat, harvinaiset linnut, löydetyt avaimet.Mutta keskustan ulkopuolella tapahtuu muutakin. Yhä ­useampi ravintola avaa ovensa ytimen ulkopuolella. Vaatteet hankitaan joka tapauksessa nettikaupoista tai -kirppareilta, vihannekset lähi­kaupasta tai ruokapiiristä. Itse asiassa mielenkiintoisimmat asiat löytyvät jostain ihan muualta kuin ydinkeskustasta.Aikanaan tärkeä mittarini, matka-aika keskustaan, on muuttunut merkityksettömäksi: kuljen keskustaan enää vain poikkeustapauksessa. Matkalle houkuttelevat lähinnä perinteiset kulttuuri-instituutiot kuten museot ja teatterit.puhutaan kaupunkien vetovoimasta, siitä, kuinka kaupunkien tarjoama identiteetti voittaa kansallisvaltioiden tarjoaman identiteetin. Ihmiset haluavat kuitenkin samastua vielä pienempiin yksiköihin: kaupunginosiin, joilla on oma identiteettinsä.Perinteiset kaupunkikeskustat taas muuttuvat palvelemaan lähinnä liike-elämän tarpeita. Kivijalkakaupat katoavat ja tavaratalot riutuvat. Tämä näkyy Helsingissäkin.Minun ja kaupunkikeskustan suhde on jo pahasti väljähtänyt. En kaipaa keskustan palveluita, mutta tuntuu siltä, että keskustakaan ei oikeastaan tarvitse minua. Elämäni on siirtynyt paikkoihin, joissa kauppaa käydään yhä useammin käteisellä rahalla ja joissa yksi keskeisimmistä palveluista on pankkiautomaatti.