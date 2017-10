Mies huijasi muistisairaalta vanhukselta asunnon itselleen Vantaalla – myi sen heti eteenpäin yli 100 000 eurolla

Koti

Mies huijasi muistisairaalta vanhukselta asunnon itselleen Vantaalla – myi sen heti eteenpäin yli 100 000 euro

Helsingin

Syytetty

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hovioikeuden

Syytetyn

Hovioikeus

Mies

hovioikeus on päättänyt alentaa muistisairaalta vanhukselta asunnon huijanneen miehen tuomiota kahdella kuukaudella.Vantaan käräjäoikeus tuomitsi miehen lokakuussa yhden vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä varkaudesta, törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksesta. Hovioikeuden mukaan rikosasiaa on käsitelty huomattavan pitkä aika, minkä takia miehen tuomiota alennettiin vuoden pituiseksi. Muilta osin käräjäoikeuden antamaa tuomiota ei muutettu.mies oli syksyllä 2011 ostanut iäkkäältä naiselta tämän Vantaalla sijaitsevan asunnon. Nainen oli tuolloin 75-vuotias ja hän asui asunnossa yksin.Hovioikeuden mukaan osapuolet olivat tutustuneet toisiinsa noin puoli vuotta ennen asuntokauppaa. Miehen kertoman mukaan hänen tyttärensä oli tarkoitus muuttaa asuntoon myöhemmin. Nainen taas oli miehen mukaan muuttamassa takaisin synnyinseudulleen Kemiin.Miehen mukaan hän oli maksanut asunnosta 78 500 euroa käteisellä. Jo muutaman viikon kuluttua kaupasta mies oli kuitenkin myynyt asunnon eteenpäin kolmannelle osapuolelle noin 106 000 eurolla.mukaan naisen tiliotteelta ei löytynyt merkintöjä väitetystä kauppasummasta eikä tällaisia rahoja löytynyt myöskään hänen kotoaan. Myöskään asuntoa ostaneen miehen tilillä ei ennen kaupantekohetkeä ollut kauppahinnan maksamiseen tarvittavaa rahamäärää.Naisen poika oli melko pian väitetyn asuntokaupan jälkeen muuttanut asumaan äitinsä luokse ja kuullut asuntokaupasta vasta asuttuaan pidempään äitinsä luona. Naisella ei pojan kertomuksen mukaan myöskään ollut Kemissä paikkaa, minne hän voisi muuttaa.Naisen terveys meni huonompaan suuntaan kesällä 2012 ja tutkinnan aikana ilmeni, että hänellä on vaikea muistisairaus.miehen mukaan hän oli kirjoittanut kauppakirjan naisen kotona. Hovioikeuden mukaan on kuitenkin lähtökohtaisesti epäuskottavaa, että väitetyn suuruinen kauppahinta maksettaisiin käteisellä kaupan osapuolen kotona.Miehen hallusta löytyi myös osakekirjajäljennös, jossa ei ollut osakkeiden siirtomerkintää. Nainen oli aiemmin säilyttänyt sitä kotonaan. Hovioikeus katsoo, ettei mies ole antanut uskottavaa selitystä sille, miksi osakekirjajäljennös oli ollut hänen hallussaan jo ennen väitettyä kaupantekoa.katsoo, että miehen kaupanteolle esittämä syyt, kaupanteko-olosuhteet ja menettely kaupanteon jälkeen ovat olleet siinä määrin epätavanomaisia ja epäuskottavia, että väitetty asuntokauppa ei ole ollut todellinen ja mies on anastanut asunto-osakkeet naisen hallusta.Hovioikeuden mukaan mies on väärentänyt naisen allekirjoituksia sekä osakekirjaan että kauppakirjaan harhauttavana todisteena omasta omistusoikeudestaan. Mies on siis erehdyttänyt myös kolmatta osapuolta ostamaan asunnon sekä pankkia, jolta otettiin lainaa kauppaa varten.Anastuksessa on käytetty hyväksi naisen avutonta tilaa ja se on kohdistunut tämän kodinhallintaan oikeuttaviin erityisen arvokkaana omaisuutena pidettäviin osakkeisiin.teko teot lokakuun ja joulukuun 2011 välisenä aikana. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa asiassa ensimmäisen kerran heinäkuussa 2014, mutta hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuden kokoonpanossa olleen puutteen vuoksi.