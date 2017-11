Varaton asui sosiaalitoimen tukemana, sammui kylpyhuoneeseen ja aiheutti ison vesivahingon, maksajaksi joutui taloyhtiö – ”Maalaisjärjellä tätä ei voi ymmärtää”

Koti

Varaton asui sosiaalitoimen tukemana, sammui kylpyhuoneeseen ja aiheutti ison vesivahingon, maksajaksi joutui

Asianajaja Matti Kasso, kiinteistöalaan erikoistunut asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:

Osakas, varatuomari Petri Keskitalo, kiinteistö- ja immateriaalioikeuksiin erikoistunut asianajotoimisto Properta:

Lakimies Merja Piilola, Helsingin Sosiaali- ja terveystoimiala:

oikein, että taloyhtiö joutuu maksamaan varattoman vuokralaisen aiheuttaman ison vesivahingon, pohti helsinkiläinen isännöitsijä, joka otti yhteyttä HS:n toimitukseen. Näin hän kertoo:”Taloyhtiön osakkaalla oli asunnossaan vuokralaisena varaton, luottotietonsa menettänyt henkilö. Henkilö sammui kylpyhuoneeseen ja aiheutti laajan vesivahingon sekä vuokra-asuntoonsa että kaikkiin sen alapuolella oleviin asuntoihin ja rakenteisiin.Vuokralaisella ei ollut kotivakuutusta. Myöskään asunnon omistajalla ei ollut kotivakuutusta. Taloyhtiöllä oli kiinteistön täysarvovakuutus. Taloyhtiön vakuutusyhtiö päätti kuitenkin, että korvausvastuu kuuluu taloyhtiölle. Taloyhtiön täytyy ottaa korjauskustannuksia varten suuri laina, jonka maksavat kaikki taloyhtiön osakkaat.Koska vuokralainen oli varaton, hän ei ole korvausvastuussa. Onko tämä oikeudenmukaista? Maalaisjärjellä tätä ei voi ymmärtää.”kolme asiantuntijaa vastaamaan kysymykseen.”Vakuutuksen ottaminen on Suomessa vapaaehtoista. Laki ei siis vaadi, että taloyhtiön osakas tai hänen ottamansa vuokralainen joutuisivat hankkimaan kotivakuutuksen. Toki huolellisen asunnon omistajan tulisi ymmärtää, että asunto kannattaa vakuuttaa.Periaatteessa yhtiöjärjestykseen voisi laittaa määräyksen, että taloyhtiön jokaisella asukkaalla täytyy olla kotivakuutus. Se vaatisi kuitenkin vähintään osakkaiden määräenemmistön yhtiökokouksessa ja luultavasti yksimielisen päätöksen. Olisi viisasta, jos grynderit laittaisivat määräyksen yhtiöjärjestykseen siinä vaiheessa, kun heillä on hallussaan taloyhtiön kaikki osakkeet.Vakuutusasiat ovat ongelmallisia, ja on hyvä ymmärtää, että vakuutus ei aina automaattisesti korvaa mitään. Periaatteessa vakuutuksia on kahdenlaisia: esine- ja vastuuvakuutuksia. Esinevakuutus korvaa esimerkiksi sen, jos taloyhtiössä menee putki äkillisesti rikki, ja se aiheuttaa vesivahingon. Jos vesivahinko on aiheutunut huolimattomuudesta, aletaan etsiä vastuullista henkilöä, eli mennään vastuuvakuutuksen puolelle. Käytännössä vastuuvakuutus kuuluu aina kotivakuutukseen ja taloyhtiön kiinteistövakuutukseen.Jos vesivahinko on aiheutunut huolimattomuudesta, aiheuttajan vastuuvakuutus voi sen korvata. Mutta vakuutus ei korvaa, ellei kukaan ole ollut huolimaton (on tapahtunut esimerkiksi sairauskohtaus), jos vesivahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta tai jos vesivahinko on aiheutettu tahallisesti. Yleisesti voi sanoa, että esimerkiksi kylpyhuoneen kaivon päälle sammuminen voidaan tulkita törkeäksi huolimattomuudeksi. En kuitenkaan ota kantaa yksittäistapaukseen.Yleisesti voi myös sanoa, että asunnon omistajalla eli taloyhtiön osakkaalla on jossain määrin velvollisuus valvoa vuokralaistaan. Osakas voi siis myös joutua vastuuseen siitä, että hänen vuokralaisellaan ei ole vakuutusta eikä hän ole valvonut tämän toimintaa riittävästi asunnossaan.Asunnon omistaja voi vaatia, että vuokralaisella on kotivakuutus. Kotivakuutuksen pääkohde on ylipäätään asunnon irtaimisto eli vuokralaisen oma omaisuus, joten on vuokralaisenkin kannalta järkevää ottaa kotivakuutus itselleen.Voisi olettaa, että jos sosiaalitoimi maksaa varattomalle henkilölle vuokran, se osallistuisi myös esimerkiksi aiheutetun vesivahingon kustannuksiin. Ainakin sosiaalitoimen kannattaisi maksaa vakuutus.””Humalassa kylpyhuoneen viemärin päälle sammuminen on yllättävän yleistä. Oikeusjärjestelmässämme on sellainen piirre, että kun on siviilioikeudenkäynnissä varaton, ei joudu vastaamaan asioistaan. Aiheutuneet remonttikustannukset täytyy kuitenkin jonkun maksaa, ja kysymys on, kenelle se lasku jää. Tässä tapauksessa luultavasti taloyhtiölle.Aina kysytään, onko tämä oikein. Se, onko tämä oikein vai väärin, on monitulkintainen asia. Kun omistaa asioita, ottaa tiettyjä vastuita ja velvollisuuksia sekä niiden myötä riskejä kantaakseen. Tämä koskee myös taloyhtiön osakkaita. Vuokranantajankin on vaikea valvoa vuokralaisen vapaa-ajan käyttäytymistä.Tässä tapauksessa kannattaa miettiä, mikä ylipäätään on vakuutuksen merkitys. Kysymys ei välttämättä ole siitä, oliko vuokralaisella, osakkaalla tai taloyhtiöllä vakuutus vai ei, koska vakuutus ei automaattisesti korvaa mitä tahansa.””Sellaista tilannetta ei ole tullut vastaan, jossa joku vaatisi sosiaalitoimea maksamaan varattoman henkilön aiheuttaman vesivahingon.Kela maksaa varattoman henkilön vuokran toimeentulotukena. En kyllä näe mahdollisena, että toimeentulotukena voitaisiin missään tilanteessa maksaa vuokralaisen aiheuttama vesivahinko. Vuokranantaja on vahingonkorvausvastuussa.Jos ihmisellä on voimassa oleva toimeentulotukipäätös, Kansaneläkelaitos (Kela) voi korvata kohtuuhintaisen kotivakuutuksen. Toimeentulotukea saavan henkilön pitää kuitenkin itse toimittaa vakuutushakemus Kelaan.”