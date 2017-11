Kodin remontointiin riittää minibudjetti: 750 eurolla pieni pintaremontti lattiaan, keittiöön, makuuhuoneeseen, eteiseen ja saunaan

Koti

Kodin remontointiin riittää minibudjetti: 750 eurolla pieni pintaremontti lattiaan, keittiöön, makuuhuoneeseen

300 e: Valkoinen lattia valaisee kolmion

Betolux on kiiltävän pinnan jättävä alkydimaali betoni- ja puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Hinta: 151 e/9 litraa, K-Rauta.

200 e: Kahden päivän keittiöremontti

Ikean Ekby Mossby -hylly­levyt, ruostumatonta terästä, 30 e/kpl, yht. 120 e, kannattimet, 34 e, lastulevy, 30 e, Bil­teman liitutaulumaali 12 e/0,3 l. Hinta yhteensä: noin 200 e.

130 e: Makuuhuoneen seinän tapetointi

Kun huonekorkeus on alle 250 cm ja tapetin kuvio pitää kohdistaa, rullasta saa kolme vuotaa. Keskikokoisen makuuhuoneen seinän tapetointiin tarvitaan siis kaksi rullaa. Menekkitiedot, Wallvision. Hinta: Atmospheres-sarjan Brush-tapetti, 66 e/rulla, Värisilmä.

60 e: Eteisen kenkäkaaos lopullisesti kuriin

Hinta: Vaneri, saranat ja kuultomaali, noin 60 euroa.

60 e: Saunaan uusi väri vahan avulla

Tikkurilan mukaan kolmen litran purkilla saa käsiteltyä keskikokoisen saunan seinät ja lauteet. Hinta: Supi Saunavaha, 19,89 e/l, K-Rauta.

8 helppoa vinkkiä pintojen uudistamiseen

1. Sisusta laatoilla.

2. Uudista välitila.

3. Mattaa seiniin.

4. Rouheutta kalkkimaalilla.

5. Tyyliä matolla.

6. Uusi väri makuuhuoneeseen.

7. Hohtoa saunaan.

8. Kontrastia kiillolle.

Vinkit: Sisustussuunnittelija Milla Alftan, tuotepäällikkö Marja Koivusaari, Tikkurila, myyntipäällikkö Olli Konttinen, Sokeva, mikrosementointia tarjoava yrittäjä Jani Vaittinen, Pisarameri, ja toimittaja Susanna Lehmuskoski.