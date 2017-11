Koti

Kirjoittaja on Tiede-lehden ad, joka harrastaa remontointia, mökkeilyä ja puutarhanhoitoa, riku.koskelo@hs.fi mailto:riku.koskelo@hs.fi

valo löytyy nyt etelän hiekka­rannoilta. Tuhannet suoma­laiset kalpea­naamat pakkau­tuvat lento­koneisiin ja suun­taavat pallon toiselle puolelle. Kuuden tunnin päässä odottaa paratiisi. Ollapa eläke­läinen! Talveh­tisin joka vuosi Kanarialla, ranta­rusinana Atlantin välkkeessä.Miellyttävin valo on hämyä. Se heijastuu epäsuorasti tai tulee nurkan takaa. Kotioloissa tavoitteenani on savanni­tunnelma. Pöytälamppuja on useita ja ne ovat melko mata­lalla, pöytien kulmilla ja huoneen nurkissa. Kirjahyllyynkin nostin pienen pallonmuotoisen maitolasivalaisimen. Katto­valaisimet ovat täydellä teholla vain siivouspäivinä, muulloin himmentimet pehmentävät tunnelmaa.valo loimottaa suoraan pääni yläpuolelta, usein julkisessa tilassa. Puhki valaistu halli saa minut etsimään uloskäyntiä nopeasti. Varastoihin tarkoitettu loisteputkivalo on monen marketin ja hienommankin tavaratalon vakiovaruste. Täälläkö pitäisi viipyillä ja tehdä heräteostoksia? Kansainväliset vaatejätit ja urheilukaupat ovat jo vuosia osanneet suunnata spottinsa tuotteisiinsa, ei asiakkaaseen.Tehokkain valo on varustettu liiketunnistimella. Työpaikan valot syttyvät yksi kerrallaan, kun aamutuimaan astelen läpi avokonttorin. Viimeisen ei tarvitse sammuttaa valoja. Kaipaan automatiikkaa myös kotitalomme rappukäytävään. Liian usein valot sammuvat portaikon puolivälissä. Loput portaat astelen pimeydessä peläten nilkkani muljahdusta.Ärsyttävin valo kajastaa kännykän näytöltä. Illalla sen loiste valvottaa ja aamulla se herättää, usein liian aikaisin. Näytöllä välkkyvät täydelliset somekuvat alkavat hiertää sielua. Kun uutisvirta täyttyy liiaksi sopusuhtaisista vartaloista, unelmien kaukomatkoista ja viiden tähden ruoka-annoksista, on aika sulkea sovellus.valo loimuaa mökillä. Voisin tuijottaa takkatulen hehkua loputtomiin. Kuivat halot rapsahtelevat liekkien keskellä ja lämpö hiipii vähitellen viileään mökkiin. Vaikka pihassa nököttää kymmenkunta valotolppaa, niitä käytetään harkiten. Vierasvaloksi viritän terassille lyhtyjä. Jouluisin sukulaismiehen veistämä järeä jätkänkynttilä roihuaa rannassa.Rakkain valo viedään haudalle. Se sytyttää mieleeni ne kalleimmat muistot, jotka saavat silmäkulmani sumentumaan talvi-illan viimassa. Hautausmaan hehkuva valomeri antaa lohdun meille, jotka jäimme kaipaamaan.