Rakenteilla olevia uusia asuntoja on myymättä lähes 3 900 Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla – Rakentaminen on yhä rajua, mutta kaupat vähenivät

Rakenteilla olevia uusia asuntoja on myymättä lähes 3 900 Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Myytävien

Pääkaupunkiseudulla

Ennakkomarkkinoinnin

Uusien

Rakenteilla olevia

Vertailukelpoisilla alueilla asunnot ovat kallistuneet.

Myynnissä olevien

omistus­asuntojen aloitukset kiihtyivät kevään ja syksyn aikana huikealle tasolle. Samaan aikaan kaupat kuitenkin vähenivät, joten myyn­nissä olevien asuntojen määrä kasvoi rajusti.Tiedot käyvät ilmi Rakennuslehden markkina­katsauksesta, joka koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista. Tiedot on kerännyt STH-Group oy.on aloitettu huhtikuusta lähtien 4 068 grynderi­asunnon rakentaminen. Se on ylivoimaisesti isoin lukema vuosikymmeniin. Edellinen puolen vuoden ennätys rikkoutui yli tuhannella asunnolla (+ 33 prosenttia). Jos aloitusmäärää vertaa vuodesta 2011 alkavaan jaksoon, keskiarvotaso ylittyy nyt 89 prosentilla.Asuntoaloitusten kasvu selittyy pääosin Espoon rynnistyksellä. Se nousi grynderi­aloituksissa Vantaan ja Helsingin ohi pääkaupunki­seudun ykköseksi. Jo pitemmän aikaa vilkkaasti rakentanut Vantaa on kakkonen. Helsinki on pudonnut asuntoaloituksissa kolmannelle sijalle, vaikka mukaan laskettaisiin myös hintasäännellyt hitas-asunnot.Aloituksissa ei näy vielä hiljenemistä, sillä asuntokohteita on käynnistetty vilkkaasti myös viime viikkoina.osuus on pääkaupunki­seudulla muuta maata pienempi ja kohteita aloitetaan nopeammin. Ennakkomyynnissä ilman aloituspäätöstä on roimasti enemmän asuntoja kuin keskimäärin tällä vuosikymmenellä. Silti määrä riittää nykyisellä aloitustahdilla vain 2,4 kuukauden tarpeisiin.Aloitusten tapaan Espoo on ennakko­markkinoinnissa olevien asuntojen määrässä ykkönen ennen Vantaata ja Helsinkiä.asuntojen kaupat ovat vähentyneet selvästi. Pudotusta on viime huhtikuusta 18 prosenttia ja vuodessa 5 prosenttia. Laskusta huolimatta uusia asuntoja on ostettu edelleen todella vilkkaasti. Kymmenen vuoden keskiarvo ylittyi 63 prosentilla.Asuntokauppa on kaikilla alueilla miinuksella, mutta valtaosa laskusta on tapahtunut Helsingissä. Sääntelemättömiä asuntoja myytiin siellä 39 prosenttia vähemmän kuin edellisellä puolen vuoden jaksolla. Vantaalla kaupat vähenivät 9 prosenttia ja Espoo–Kauniaisten­alueella prosentin.Raju aloitustahti ja asuntokaupan väheneminen on yhdistelmä, jonka seurauksena uusien asuntojen tarjonta on kasvanut voimakkaasti. Myynnissä olevien uusien asuntojen määrä (4 264 asuntoa) kasvoi huhtikuusta 1 413 asunnolla (+ 50 %). Vuodessa tarjonta lisääntyi 17 prosenttia. Määrä on 2000-luvun ennätys ja 65 prosenttia yli 10 vuoden keskiarvotason.Espoossa myynnissä olevien asuntojen määrä yli tuplaantui huhtikuusta (112 %). Vantaallakin tarjonta kasvoi selvästi (33 %), Helsingissä vähemmän (+19 %).Valmiita myymättömiä asuntoja on enää 382. Se on 9 prosenttia koko uusien asuntojen tarjonnasta. Asunnot jakautuvat tasaisesti Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken.myymättömiä asuntoja on lähes 3 900, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.Selvityksessä arvioidaan markkinatilannetta myynnissä olevien asuntojen ja tehtyjen kauppojen välisellä suhdeluvulla. Tämä tarjonta-kysyntälukema kertoo, kuinka kauan myynnissä olevien asuntojen kauppaaminen kestää kuluneen kuuden kuukauden kaupanteko­vauhdilla.Tarjonta-kysyntätilanne on muuttunut rajusti huhtikuusta. Silloin asunnoista oli alitarjontaa, sillä myytävää oli vain 5,8 kuukaudeksi. Nyt kysyntä-tarjontatilanne on suurin piirtein tasapainossa, sillä myytävää riittää 10,5 kuukaudeksi. Tilanteet ovat samankaltaiset Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.uusien asuntojen hinnat ovat nousseet vain vähän huolimatta kuumasta suhdannetilanteesta. Keskihinnat nousivat huhtikuusta 1,6 prosenttia, mutta laskivat vuodessa 2,3 prosenttia.Maltillista hintakehitystä selittää se, että asuntoja on rakennettu aikaisempaa edullisemmille paikoille. Kallis Helsinki on menettänyt asemiaan naapureilleen, ja erityisesti Vantaalla asunnot ovat halvempia kuin Helsingissä.Pelkät prosentit antavat kuitenkin liian kaunistellun kuvan hinnoista, sillä vertailukelpoisilla alueilla asunnot ovat kallistuneet. Rakentajat ovat hinnoitelleet seuraavan kohteen edellistä kalliimmaksi, ja ennakkomyynnissä olleiden asuntojen hintoja on nostettu joissain kohteissa. Toisaalta roikkumaan jääneitä viimeisiä asuntoja on saatettu myydä alennuksella poikkeustapauksissa.Helsingissä sääntelemättömien asuntojen hinnat laskivat vuodessa 7,1 prosenttia ja Vantaalla 0,3 prosenttia. Espoo–Kauniainen-alueella hinnat nousivat 8,1 prosenttia.Helsingissä sääntelemätön uusi asunto maksaa keskimäärin 6 287 euroa neliöltä. Espoo–Kauniainen-alueella asuntoneliöstä pyydetään 5 689 ja Vantaalla 4 660 euroa.Helsingin ja Espoon asuntojen hinnanero on kaventunut 598 euroon. Samaan aikaan Espoon ja Vantaan välinen hintakuilu on leventynyt.