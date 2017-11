Koti

Jätkäsaaren homehtuneen Wood Cityn suunnittelussa tehtiin virhe, tunnustaa Stora Enso – SRV myöntää, että puu­

Yksi

HS

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Wood Cityn

Pietilän

SRV

Peliyhtiö

Myös

Petri Perttula

Kestävään