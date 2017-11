Koti

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa.

kauko­mailta tuli kylään. Hän oli työ­­matkalla ja halusi virallisen ohjelman lisäksi nähdä tavallista suomalaista elämää. Orastava jomotus kohosi ohimoilleni jo silloin, kun kuulin hänen toiveensa. Mitä ihmettä on tavallinen suomalainen elämä?Sitä, että istumme ystävien kanssa lauantai-iltana yhdessä kokkaamassa viinilasin äärellä? Kyllä, mutta se ei ole kovin erikoista tavallista. Sauna? Varmaan suomalaiselle arkipäivää, mutta tottumattomille yhteisesti koettu alastomuus on yksinkertaisesti liian ravisuttava kokemus. Ravintolaillallinen? Olemme syöneet ravintolaillallisia kolmella mantereella. Eivät ne toisistaan kovin paljon poikkea.vieraillut ystäväni luona São Paulossa ja tavoitan tietenkin saman ajatuksen: halusin kokea miljoonakaupungin sellaisenaan. ”Ei tarvitse järjestää mitään erityistä”, korostin ystävälleni suunnilleen samoin sanoin kuin hän nyt minulle. Mutta totuus on, että arki on tylsää, kiireistä ja flunssaista – lähinnä selviytymistä päivästä toiseen. Ei siinä ole oikein mitään, mikä vierasta voisi kiinnostaa.Siksi tavallisesta pitää löytää jotain erityistä. Siivosin, mietin ruokalistoja, hankin kauden kotimaisia raaka-aineita, suunnittelin kulkureittejä. Esittelin parhaat puolet kodistani ja kauneimmat kolkat lähiseudusta. Metsä varmaan kiinnostaa, mennään polkuja pitkin!Samalla huomasin, että rakkaaksi tullut asuinalueeni alkoi näyttää vieraan silmissä jotenkin oudolta. Toivoin lunta, ­revontulia tai edes syksyn värejä, jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Harmaata oli.En luottanut siihen, että vieraani ymmärtäisi, mitä kaikkea arvokasta sisältyy vanhoihin puutaloihin tai naapuruston pikkumetsään. En enää ollut varma asiasta itsekään. Siispä aloin selittää valintojani: tämä meidän Tapanilamme on tosi kiva, koska... hmm, täällä on meidän kotimme.mieleeni palautui muisto taannoiselta vierailulta ystäväni luona Etelä-Amerikassa. Taksi vei annettuun osoitteeseen, portille, jossa seisoi aseistettu vartija. Muurien takana kohosi valkoinen kerrostalokompleksi, pihalla joku pelasi tennistä. Siellä ystäväni asui. Katsoin näkyä varmaan samalla lailla kuin ystäväni syksyistä kotiseutuani.”On oikeastaan aika erikoista, miten samanlaista elämämme on, ihan eri puolilla maailmaa ja eri kulttuureissa”, ystäväni sanoi Suomen-vierailunsa lopuksi.Niin, molemmat edustamme omassa yhteisössämme tavallisinta keskiluokkaa. Kummankin kotimaassa se vain ilmenee ulkoisesti eri tavoin. Kodin seinien sisällä elämä onkin tavallisuudessaan samanlaista. Jotain outoakin ystävä huomasi: ruukkuyrttejä varten suunniteltuja alta kastelevia säilytysjärjestelmiä ei kuulemma hänen kotimaisemissaan juuri näy.