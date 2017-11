VR:n työsuhdeasunnot jyrätään tulevaisuuden korttelin tieltä Helsingin Oulunkylässä – tiivistyvä kaupunki osa Helsingin uutta strategiaa

Koti

VR:n työsuhdeasunnot jyrätään tulevaisuuden korttelin tieltä Helsingin Oulunkylässä – tiivistyvä kaupunki osa

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maistiaisena

Suunnittelukilpailuun

35 prosenttia

Ennen kuin