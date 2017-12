Koti

Joulun hittikoriste on söpö tonttuovi – näin se askarrellaan

pikkuruinen. Se on hellyttävä. Se on tämän joulun hittikoriste tonttuovi.Tontun oma sisäänkäynti rakennetaan huoneen jalkalistan päälle. Esimerkiksi pahvi ja jäätelötikut ovat kelpo rakennus­tavaraa.Ovenkarmiksi käy vaikkapa valokuvakehys. Hieno kolmi­peilinen ovi syntyy pahvista. Liimaa kehyksen alle tausta­pahvi. Leikkaa sitten hieman karmiaukkoa pienempi pala. Tee pahviin mattoveitsellä kolme suorakaiteen muotoista aukkoa, peiliosaa. Leikkaa peiliosia hieman aukkoja pienemmiksi.Maalaa oven osat vaikkapa akryylimaalilla. Anna kuivua puoli tuntia. Liimaa osat yhteen.Koristele ovi. Kahvaksi käy helmi tai paperiliitin, ja kranssi syntyy piippurassista, minitähdestä ja rusettinauhasta. Kiinnitä ovi seinään kaksipuoleisella teipillä tai sinitarralla, jos seinä kestää sen.Lopuksi on tärkeää varmistaa, että tonttu pääsee kiipeämään ovelle. Rakenna punanutulle siis tikkaat tai portaat. Kiinnitä tikut tai kanelitangot yhteen piippurassilla tai langalla.Rakenna oven pieleen postilaatikko tulitikkurasiasta. Maalaa ja koristele. Voit myös tuunata tontulle kuusen ja lahjoja.Katso videolta, miten helposti tonttuovi syntyy. HS.fi/HSTV