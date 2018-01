Koti

Vanhasta talosta voi kuulua narinaa, lorinaa, vinkunaa ja pauketta mutta kodinkoneiden pitää olla hiljaa

Havahduin

Melun huomaa vasta, kun se puuttuu.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänettömyyteen

Sittemmin

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa.

kotona äkilliseen pamah­dukseen. Kuulosti kuin putki olisi haljennut tai joku potkaissut talon seinää. Mikään ei kuitenkaan tuntunut menneen rikki. Hämmästelin asiaa itsekseni, kunnes ymmärsin: se oli pakkanen, ja se todella paukkui nurkissamme. Olin ehtinyt unohtaa, että vanha talo tuottaa kaikenlaisia ääniä.Äänimaisemassa tapahtuikin ehkä isoin muutos silloin, kun muutimme kerrostalosta omaan taloon. En muista kerrostalossa häiriintyneeni erityisemmin mistään tavallisen elämän äänistä. (Paitsi todella kauan sitten yhden asunnon naapurissa tapeltiin, ja se oli kamalaa.) Tavallisia ääniä en kaiketi edes huomannut, mutta huomasin kyllä heti, kun ne puuttuivat.Ensimmäisinä iltoina se tuntui ihmeelliseltä.”Kuuntele!” sanoin puolisolle ilta toisensa jälkeen.”Mitä?””Aivan, ei mitään.”Huumaannun hiljaisuudesta yhä. Välillä vain pysähdyn kuuntelemaan ei-mitään, se on koukuttavaa, se tuntuu korvissa outona paineena, etenkin kellarikerroksessa, jossa todellakaan ei kuulu mitään ulkomaailman ääniä. Hiljaisuus on intensiivistä.Äänet alkoivat kiinnostaa muutenkin. Hankin keit­tiöön vanhan putkiradion, kun kyllästyin digitaalisten laitteiden ääniin. Päivittäin kuuntelen töissäni riittämiin erilaista huminaa, piippausta, raksutusta ja sirinää.Putkiradion ääni on pehmeä ja orgaaninen. Rakastan sitä. Ei piippauksia, ehkä vain vähän rahinaa, jos asema huojuu.olen ihastunut vähitellen, mutta melun huomaa oikeastaan vasta, kun se puuttuu.Kodinkoneiden äänistä tulin tietoiseksi aiemmassa asunnossamme, jonne meitä edeltävät asukkaat olivat tehneet keittiöremontin. Kun ensimmäistä kertaa laitoin tiskikoneen päälle, luulin, ettei se toimi: koneista ei kuulunut kertakaikkisesti mitään.Rakastuin niihin koneisiin. Kun sitten itse teimme keittiöremonttia, tärkein kriteerini oli, että koneiden tulee olla hiljaisia, mieluummin äänettömiä. Siksi käytin paljon aikaa löytääkseni mahdollisimman hiljaiset koneet.olen huomannut, että taustaäänten puuttuminen tuo tilaa jollekin muulle. Olen opetellut kuuntelemaan talon ääniä, ja niitähän on aika paljon. Lattiat narisevat, putket lorisevat, ovi vinkuu. Tuuli humisee nurkissa, sade ropisee kattoon. Hiiret rapisevat jossain rakenteissa, oravat juoksevat pitkin talon pystypuita.Ja toki, puhelimet piippaavat ja kilisevät, lastenohjelmat pauhaavat ja musiikki soi.Hiljaisuuskin on jonkinlainen illuusio. Kodin äänimaailman hallinta luo tunteen turvasta, ja hiljaisuus on sen äärimmäinen ilmentymä. Silti pidän siitä.Kunnes ihan itse aiheuttamamme meteli sen keskeyttää.