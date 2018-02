Katajanokan Luotsinlinna muutetaan toimistokäytöstä takaisin asunnoiksi – ullakolle rakennetaan 200 neliön hulppea luksuskoti, joka erotetaan suojellusta tilasta lasiseinillä

Koti

arvokiinteistöä muutetaan toimistokäytöstä takaisin asunnoiksi Katajanokalla Helsingissä. Luotsinlinna on harvinainen art nouveau -talo, joka on ollut muun muassa Kirkkohallituksen käytössä. 120-vuotiaassa rakennuksessa on ainutlaatuisia yksityiskohtia, joiden varjelemiseksi tarvitaan sekä työmaa-arkkitehti että antikvaarinen valvoja.Katajanokka oli puurakenteinen kylä ennen kuin kaupunginosaa ryhdyttiin rakentamaan toden teolla 1870-luvun jälkeen. Kalastajien lisäksi ’Skatalla’ toimi muun muassa Diakonissalaitos, jonka puutarha sijaitsi Luotsikadun ja Satamakadun kulmassa.Tontille nousi 1890-luvulla asuinrakennus, joka nykyisin tunnetaan nimellä Luotsinlinna. Se rakennettiin eräänlaiseksi kaupunginosan portiksi sen jälkeen, kun parikymppiset arkkitehditjaolivat esitelleet ehdotuksensa ja voittaneet sillä tontin käytöstä järjestetyn arkkitehtikilpailun.valmistui vuonna 1898 eli kaksi vuotta ennen kuin nuoret suomalais­arkkitehdit nousivat kansainväliseen maineeseen Pariisin maailman­näyttelyn Suomen-paviljongin ansiosta.”Luotsinlinna enteilee jugend-tyyliä. Muotokieleltään jugend-tyyliä sirompi Luotsinlinna jäi ainoaksi puhtaan art nouveau -tyylin edustajaksi Suomessa. Muun muassa siksi rakennusta voi pitää täysin ainutlaatuisena”, kertoo työmaa-arkkitehtiPave Arkkitehdeista.Luotsinlinna suunniteltiin alun perin säätyläisajan asuintaloksi palvelijanhuoneineen. Rakennus on työmaana ensi syyskuuhun asti, ja tiloihin remontoidaan kahdeksan asuntoa ja kaksi liiketilaa. Kustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa.Kussakin asunnossa on yksilöllisiä piirteitä, muun muassa New Yorkista tuttuja metallisia sisäkattoelementtejä ja vanhoja uuneja. Erityisin on kuitenkin ullakolle rakennettava suojeltavasta vanhasta interiööristä lasiseinin erotettava 200 neliön asunto.”Kohdehan on viimeisen päälle suojeltu, eli periaatteessa mitään ei saisi muuttaa. Arkkitehdin oivallus lasin käytöstä, niin sanotusti tila tilassa, teki kuitenkin mahdolliseksi toteuttaa nykyaikaisen ullakkoasunnon ikkunoita suurentamatta”, kertoo toimitusjohtajaRakennuspalvelu Länsirakennuksesta. Yritys toimii hankkeen kvr-urakoitsijana.on epätavallinen. Peruskorjauksesta puhuminen ei antaisi täsmällistä kuvaa tekemisen tavasta, sillä kohde on ikäisekseen todella hyvässä kunnossa. Säädökset ovat kuitenkin runsaassa sadassa vuodessa muuttuneet, minkä takia vanhat rakenteet eivät kaikilta osin enää kelpaa.A-Insinöörien rakennesuunnittelijakertoo, että ullakkoasunnon vanhat puupilarit korvataan halkaisijaltaan 168-millisillä liittopilareilla. Teräskuoren sisällä on betonia, joten ne ovat paloturvallisia.Välipohjien täytteet on poistettu ja vanhoja puupalkkeja on vahvistettu kertopuupalkeilla. Äänieristystä taas on parannettu uusilla levyrakenteilla, puhallusvillalla ja kelluvalla lattiarakenteella.”Ullakkokerroksen välipohja toteutetaan sadan millin paksuisena liittolaattana, joka on irrotettu kantavista rakenteista tärinäeristysmatolla.”Märkätilojen uudet välipohjat ovat teräsbetonia. Työmaan alkuvaiheessa välipohjien orgaaninen täyttöaines imettiin pois.Tämän jälkeen alkuperäinen urakoitsija Lapis Rakennus joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja takia vetäytymään hankkeesta. Työmaa seisahtui puoleksi vuodeksi. Urakkaa nyt toteuttava Länsirakennus tuli työmaalle viime syyskuussa ja saa Ari Moisasen mukaan työt valmiiksi ensi syyskuuhun mennessä.Länsirakennus on erikoistunut arvoasuntojen kunnostamiseen.kaupunginmuseon luokituksessa Luotsinlinna on ykkösluokan suojelukohde. Julkisivujen lisäksi on suojeltu pääporrashuone lasimaalauksineen ja koristeluineen.Aiemmin korjattu vesikatto on myös ainutlaatuinen: uusitut kivipaanut hankittiin Skotlannista, samalta tehtaalta kuin alkuperäisetkin.Vanhat muuratut rakenteetkin ovat suojelullisesti merkittäviä. Ullakkohuoneiston vanhaan hormiin piirretyt ihmisfiguurit ovat melko varmasti kerroksessa ateljeetaan aikanaan pitäneenkynästä.”Onhan tämä kohde ainutlaatuinen paitsi tyylillisesti, myös suojelun näkökulmasta. Koko ajan tulee vastaan yksityiskohtia, joiden merkittävyys tulee arvioitavaksi paikan päällä”, kertoo Arkval Taiten arkkitehti. Kauppinen on palkattu Luotsilinnan antikvaariseksi valvojaksi.