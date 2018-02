Katajanokalle nousseen kerrostalon urakoitsijana suhmuroi outo yrittäjä – konkurssi jätti kymmeniä alihankkijoita puille paljaille

Koti

Katajanokalle nousseen kerrostalon urakoitsijana suhmuroi outo yrittäjä – konkurssi jätti kymmeniä alihankkijo

Osa

Tatrakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Tatrak

Asianajaja

Myös

Tilannetta