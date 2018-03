Koti

Kun kylpyhuoneen seinät ovat lasia, romanttinen viikonloppu saa uusia ulottuvuuksia

Laadukkain

Pollein

Tehokkain

Jännittävin

ovi kestää aikaa. Kun ovenkahvaan tarttuu, ensituntuma on rehti ja jämäkkä. Vanhoja puuovia kerätään ja näppärimmät nikkaroivat niistä pöydänkansia ja sängynpäätyjä. En ihmettele. Monen asunnon ovissa lienee enemmän puuta kuin kodin muissa kalusteissa yhteensä. Vanhat umpipuiset ovet luovat kotiin ainutlaatuisen tunnelman, joka puhki saneeratuista huoneistoista on tyystin kadonnut. Muuten vankassa talossa rautakaupan heppoinen tarjousovi kärsii uskottavuusongelmasta.ovi löytyy pihalta. Kantakaupungin kivilinnojen julkisivut kilpailevat toinen toistaan näyttävämmillä sisäänkäynneillä. Jykevän ulko-oven yläpuolella on usein pieniruutuinen ikkuna ja tyyliin sopiva valaisin. Menneiden vuosikymmenten arkkitehdit ja rakennusmestarit ovat korostaneet ovisyvennyksiä komeilla pilastereilla ja kapiteeleilla. Ylempien kerrosten erkkeririvistö on sijoitettu monesti niin, että se luo suojaisan katoksen porrashuoneen sisäänkäynnin ylle.Paljastavin ovi on lasia. Sen läpi voi nauttia hulppeasta maisemasta tai naapuritalon seinästä. Savunharmaasta lasiovesta on tullut saunojen vakiovaruste, kotisiivoojien riemuksi. Muutama vuosi sitten trendikkäimpien designhotellien kylpyhuoneiden seinät ja ovet olivat kokonaan lasia. Romanttinen viikonloppu Pariisissa saattoi saada aivan uudenlaisia vivahteita. Nyt blogistit ja kahvilanpitäjät ovat innostuneet rouheasta teurastamo­tyylistä. Kodeissa ja konditorioissa kaadetaan surutta seinää ja tilalle väsätään lasiovellinen metallihäkki.ovi liukuu. Se tunnistaa kulkijan etäältä ja avautuu sähköisesti. Kuinka kätevää! Anonyymi liukuovi sopii ihmis­vilinään ja kiireen keskelle, paikkoihin joissa pitäydytään nopeasti: huoltoasemille, kauppakeskuksiin ja terveysasemille. Sinne missä vältellään katseita, kosketusta ja influenssapöpöjä. Ihan kaikkialle liukuovi ei sovi. Kotioloissa ovien mekanismit klonksuvat ja niiden äänieristys on olematon. Vaatekomeron maitolasinen liukuovi jää aina auki.ovi pyörii. Hypermarkettien ja museoiden massiiviset pyöröovet palvelevat ennen kaikkea ilmanvaihtoa. Käyttäjien hermoista ne eivät piittaa. Pelkkä hyrrän näkeminen hirvittää. Syke nousee. Tuohon väliin ehtisin puikahtaa, ei, en sittenkään, vasta seuraavaan. Tuolla muu seurue jo huitelee. Toisinaan pyöröovet tarvitsevat napakkaa työntämistä. Välillä pienikin hipaisu pysäyttää koko karusellin, muiden pyörijöiden harmiksi.