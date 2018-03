Näin siivoat ja stailaat kotisi myyntiä varten – raivaa tiskit, lelut, pyykit ja shampoot pois ennen valokuvausta

Koti

Näin siivoat ja stailaat kotisi myyntiä varten – raivaa tiskit, lelut, pyykit ja shampoot pois ennen valokuvau

1. Siivoa ja selkeytä

2. Lisää valoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Kylpyhuone: poista aamutakit

4. Tyhjennä sauna

5. Olohuone: poista sälä

6. Makuuhuone: vaihda lakanat

7. Keittiö: poista jääkaappimagneetit

8. Siisti piha

9. Käy läpi kaikki huoneet

Asunnon yleisilmeen tulisi olla mahdollisimman neutraali, jotta se kiinnostaa mahdollisimman monia. Pelkistetty yleisilme toimii, kun tarkoituksena on esitellä tilaa.Siivoa koti huolellisesti ennen valokuvausta. Vie ylimääräiset tavarat kaappeihin tai varastoon. Täyteen ahdetut huoneet voivat hankaloittaa asunnon myyntiä. Jos kalusteita on paljon, kannattaa myynnin ajaksi harkita varastotilan vuokraamista.Lelut, tiskit, pyykit, hygieniatuotteet ja muut arkielämän jäljet kannattaa siirtää pois näkyvistä, samoin kuin henkilökohtaiset esineet kuten valokuvat.Päästä valoa asuntoon: nosta kaihtimet ja vedä verhot syrjään. Pese likaiset ikkunat.Poista kylpyhuoneesta henkilökohtaiset tavarat, kuten shampoot, hammasharjat, aamutakit ja roskakori. Ripusta esille väriltään sopivia puhtaita pyyhkeitä.Siistimisen ja stailaamisen tavoitteena pitää olla se, että kunkin huoneen käyttötarkoitus tulee selväksi. Jos saunasta on tullut varasto, se pitää tyhjentää.Poista olohuoneesta henkilökohtaiset valokuvat, vähennä koriste-esineiden määrää ja puhdista takka.Poista makuuhuoneesta ylimääräiset tavarat, vaatteet, koriste-esineet ja lelut. Vaihda vuoteeseen päiväpeite tai puhtaat lakanat. Tyhjennä yö­pöydät henkilökohtaisista esi­neistä ja asettele tilalle vaikkapa kukkia tai valaisimen.Poista keittiöstä kaikki, mikä roikkuu kaappien ovissa. Tyhjennä tiskipöytä ja tasot. Asettele esille tuoreita yrttejä tai hedelmiä. Poista jääkaappimagneetit.Rivi- ja paritalossa siirrä pois rakennuksen seinustalla olevat tavarat. Jos mahdollista, siirrä myös autot kauemmaksi. Tee vuodenajan mukaiset työt eli leikkaa ruoho tai luo lumi jalkakäytäviltä ja terassilta. Asettele ulkokalusteet kauniisti.Kun olet siivonnut ja stailannut, käy läpi jokainen huone. Seisahda kynnykselle ja mieti, mihin katseesi kiinnittyy ensimmäisenä. Tilaa voi olla helpompi hahmottaa, jos otat itsellesi kuvia huoneista ja katsot, miltä värit ja tavara näyttävät kuvissa.Lähteet: Blok ja Pelican Self Storage