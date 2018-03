Maaseutumaisten olosuhteiden luominen kaupunkikotiin voisi auttaa sisäilmaoireista kärsiviä – laaja tutkimus etsii kotien sisäilmasta mikrobeja, jotka joko suojaavat terveyttä tai vaikuttavat siihen haitallisesti

Koti

Maaseutumaisten olosuhteiden luominen kaupunkikotiin voisi auttaa sisäilmaoireista kärsiviä – laaja tutkimus e

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

THL:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asunnon mikrobiyhteisön syntyyn vaikuttavat ihmisten, asunnon sijainnin ja kotieläinten lisäksi rakennuksen materiaalit, ilmastointi, käyttötarkoitus, kunnossapito sekä mahdolliset kosteusongelmat.

Tutkimuksessa

Asuntojen

Asunnon

THL:n