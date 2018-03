Espoolaisen Veikko Hamilon, 69, postiluukusta tupsahti yllättäen 7 500 euron remonttilasku – alkoi riita, jossa etsittiin maksajaa kylpyhuoneelle, jonka taloyhtiö oli jo luvannut hoitaa

Koti

Espoolaisen Veikko Hamilon, 69, postiluukusta tupsahti yllättäen 7 500 euron remonttilasku – alkoi riita, joss

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hamilon

Hamiloille

Taloyhtiö on kannustanut osakkaita vanhojen kylpyhuoneiden uudistusremontteihin osallistumalla määräosalla remonttikuluihin. Teidän kylpyhuoneremonttinne kuluja taloyhtiö on maksanut kuitenkin huomattavasti yli taloyhtiössä noudatetun/noudatettavan käytännön mukaisen määrän, yhteensä 13 975,35 euroa. Yllä esitetyn perusteella sekä taloyhtiössä noudatetun/noudatettavan käytännön mukaisesti, joka on kirjattu “Kylpyhuoneremontin toimintaperiaatteet” -ohjeistukseen, taloyhtiön hallitus on laskenut, että taloyhtiön osuus kylpyhuoneremonttinne kuluista on 6 500,00 euroa, ja että taloyhtiö on maksanut osakkaalle kuuluvia kuluja 7 475,35 euroa.

HS

Kiinteistöliiton

Ongelma