Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa. hs.koti@hs.fi mailto:hs.koti@hs.fi

pitkästä aikaa. Tällä kertaa tosin vain nukkuma­paikkaani, alle kymme­nen metriä, talon pohjois­päästä etelä­päätyyn. Se ei ole kovin iso muutos millään mittarilla, etenkin jos vertaa sitä siihen, että olen aikuis­iälläni asunut laskujeni mukaan 7 kaupungissa ja 21 asunnossa.Ajattelin ennalta, että kannamme huonekalut huoneesta toiseen yhdessä iltapäivässä. Niinhän toki teimmekin.Mutta kuten usein käy, pieni muutos aiheutti suuren myllerryksen. Uusi järjestys paljasti yhtäkkiä kaikenlaisia pieniä puutteita: tarvitaan tilaan sopivia huonekaluja, uudet valaisimet ja uusi ovi.mieleen hiipii isompiakin suunnitelmia: pitäisikö koko tilanjako miettiä uusiksi? Ehkä uusi ikkuna seinään? Voisiko oven paikkaa siirtää? Saisikohan yläkertaan ranskalaisen parvekkeen?Ja kun rautakauppaan pitää mennä, voisin samalla hankkia uusia kaappeja. Eteisen ovikin kaipaisi pientä säätöä.Juuri näin se varmaan alkaa, viattomasti. Siirretään vain huonekaluja, ja seuraavassa hetkessä huomaan suunnittelevani remonttia muutoksesta inspiroituneena.Vanhoissa taloissa asuvat korostavat, että kyse on elämäntavasta: moni tekee tai suunnitellee pientä remonttia koko ajan. Toisille remontointi on mukava harrastus, osa tuntuu kaipaavan jatkuvaa tekemistä. Toivon kuitenkin, että meidän remonttimme kestää lyhyen ajanjakson yhdessä elämänvaiheessa.vanhaa taloa pitää ylläpitää ja kunnostaa koko ajan. Ja kaikki tietysti maksaa, ihan pelkkä ylläpitokin (kuten kaikissa rakennuksissa) ja jokainen pieni idea sitten erikseen. Sietämättömintä on se, että on yhä vaikea ennalta arvioida, kuinka paljon rahaa ja aikaa kuhunkin pieneen parannukseen pitäisi varata.Samaa miettivät muutkin remontoijat. Keskustelupalstoilla jokainen yrittää selvittää itselleen ajankohtaisia hintoja: lattian hiomista, sähkötöitä tai talon maalaamista. Kulut vaihtelevat paikkakunnan ja tekijän mukaan rajusti. Ja kun jokaisen selvityksen aloittaa nollasta, aikaa tutkimiseen tuhraantuu paljon.Ehkä remontoimista pitäisikin harjoitella ensin jossain vähemmän tärkeässä paikassa. Vasta sitten voisi edetä kiinteistönvälittäjien mainostamaan remontoijan unelmaan, monien mahdollisuuksien kotiin, josta voi onnistuneen kunnostuksen avulla tehdä juuri sellaisen kuin itse haluaa.harjoittelukierros jäi väliin. Ajattelen yhä, että pärjäämme kyllä ilman kokemuksen tuomaa oppiakin, vaikka se enemmän työtä vaatiikin. Välillä teemme virheitä. Niistähän voisimme ottaa opiksi, jos remontoinnista tulisikin elämäntapa.