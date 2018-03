Jätkäsaaressa yksi autopaikka voi maksaa jopa 70 000 euroa – Yhteiskäyttöautot yleistyvät nyt taloyhtiöissä, koska niillä voidaan vähentää kalliiden paikkojen rakentamista

Koti

Jätkäsaaressa yksi autopaikka voi maksaa jopa 70 000 euroa – Yhteiskäyttöautot yleistyvät nyt taloyhtiöissä, k

Yhteiskäyttöautot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autopaikkojen

Jotta

Helsingin

Helsinkiin

YIT:n