Vuonna 1979 Katajanokalle nousi meren rantaan arkkitehtonisesti arvokas aravatalo, mutta nyt se puretaan ja tilalle rakennetaan kovan rahan vuokrayksiöitä – mitä oikein tapahtui?

Koti

Vuonna 1979 Katajanokalle nousi meren rantaan arkkitehtonisesti arvokas aravatalo, mutta nyt se puretaan ja ti

HS

Amiraalinkatu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amiraalinkatu 2:n

Amiraalinkatu 2:n

1990-luvulla

Vuonna

Sato

Tällä