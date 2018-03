Koti

Voiko 15 neliön asuntoa edes kutsua kodiksi? Nuoret pitävät miniasuntoja ekologisina, vanhojen mielestä ”kanak

Juuri nyt

Miniasunnoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten ajatuksia hyvästä ja toimivasta asunnosta värittävät kolme asiaa: koti laajenee asunnon ulkopuolelle, keräilysukupolvesta siirrytään aineettomaan sukupolveen ja turvallisuutta kaivataan.

Vuodenvaihteessa

Nuoret

Onko

”Nuoret

Toisaalta

Keränen

Siksi

Keränen